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Як показали експерименти, здібності до реплікації та перетворення значно посилюються, коли стовбурові клітини вирощуються в космосі. Дослідники з клініки Майо використали для своїх висновків мікрогравітацію Міжнародної космічної станції, повідомляє 24 Канал з посиланням на NPJ Microgravity.

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Оскільки стовбурові клітини відіграють таку важливу роль у процесі відновлення організму завдяки своїй здатності до швидкої регенерації та диференціації, ці висновки можуть допомогти у вивченні нових методів профілактики та лікування захворювань.

Вивчення стовбурових клітин у космосі відкрило клітинні механізми, які в іншому випадку були б невиявленими або невідомими в умовах звичайної гравітації,

– говорить патолог Абба Зубайр з клініки Майо.

На борту МКС команда спеціально вивчала поведінку дорослих стовбурових клітин, які більш обмежені в тому, як вони діляться і трансформуються, порівняно з ембріональними стовбуровими клітинами. Дорослі стовбурові клітини часто вирощують поза організмом для вивчення та лікування захворювань, але це складний, тривалий і дорогий процес.

Це дослідження показує, що космічні лабораторії можуть вирішити деякі з цих проблем. Було протестовано різні типи стовбурових клітин, і всі вони показали позитивні результати: мезенхімальні стовбурові клітини, наприклад, виявилися кращими в управлінні реакціями імунної системи і зменшенні запалення при вирощуванні в умовах мікрогравітації.



Під час одного з експериментів на МКС / Клініка Майо

Для кількох досліджуваних типів стовбурових клітин вчені спостерігали загальні поліпшення в способі розширення клітин і в стабільності їх реплікації навіть після повернення на Землю. Попереду ще багато роботи, але потенціал для пришвидшеного вирощування стовбурових клітин у більшій кількості в умовах мікрогравітації вже є.

Космічне середовище пропонує перевагу для росту стовбурових клітин, забезпечуючи більш природний тривимірний стан для їх розширення, що дуже нагадує ріст клітин в організмі людини. Це в порівнянні з двовимірним середовищем для культивування, доступним на Землі, яке з меншою ймовірністю імітує людську тканину,

– каже Зубайр.

Зазвичай наші дорослі стовбурові клітини справляються з нормальним зношуванням організму. Однак, коли щось йде не так, додаткове "впорскування" вирощених у лабораторії клітин може мати вирішальне значення для лікування.

Команда дослідників також упевнена, що вирощені в космосі клітини допоможуть у лікуванні захворювань, пов'язаних зі старінням, зокрема інсультів, раку та нейродегенеративних захворювань, таких як деменція.

Космічні дослідження, проведені до цього часу, є лише відправною точкою, кажуть учені. Попереду набагато більше.