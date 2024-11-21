Космос впливає на мозок людини

Нове дослідження проливає світло на маловідомий вплив космосу на когнітивну поведінку. Воно також дозволяє нам зрозуміти, як повільніша робота астронавтів може вплинути на здатність людства вирушати в тривалі космічні подорожі, наприклад, до Місяця чи на Марс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Frontiers in Physiology.

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Команда дослідників з Лабораторії поведінкового здоров'я та продуктивності NASA вивчила поведінку 25 астронавтів на борту Міжнародної космічної станції і виявила, що під час перебування в космосі астронавтам знадобилося більше часу для виконання певних завдань, пов'язаних зі швидкістю обробки даних, робочою пам'яттю та увагою.

У рамках дослідження астронавти пройшли 10 тестів на Землі, один раз перед запуском у космос і двічі після повернення додому (через 10 днів, а потім через 30 днів після приземлення). Астронавти також повинні були виконати ті ж самі тести на борту космічної станції, як на початку, так і наприкінці шестимісячної місії. Для кожного з тестів дослідники вимірювали швидкість і точність, порівнюючи результати астронавтів у ці п'ять моментів часу.

Результати показали, що в космосі астронавти відповідали на завдання, що оцінюють швидкість обробки, робочу пам'ять і увагу, повільніше, ніж на Землі, але при цьому зберігали той самий рівень точності. Що цікаво, зміни в когнітивній поведінці астронавтів не збереглися після повернення на Землю, тобто вони відновили свої звичні здібності.

Життя та робота в космосі не були пов'язані з поширеними когнітивними порушеннями, які б свідчили про значні пошкодження мозку,

– каже Шина Дев, дослідниця з Лабораторії поведінкового здоров'я і продуктивності NASA.

Це хороша новина для астронавтів після повернення на Землю, але вона має наслідки для їхнього перебування в космосі. Космос має екстремальні стресові фактори, яких людський організм не відчуває на Землі, такі як радіація, мікрогравітація, а також вимоги самої місії.

"Навіть на Землі швидкість обробки інформації, робоча пам'ять та увага є когнітивними сферами, які можуть зазнавати тимчасових змін, коли людина перебуває у стресовому стані. Інші сфери, такі як пам'ять, менш вразливі до стресів. Наприклад, якщо у вас був дуже напружений день і ви не змогли виспатися напередодні, ви можете відчути, що вам важко зосередитися або що вам потрібно більше часу, щоб виконати завдання", – каже вчена.

Космос може мати серйозний вплив на людський організм. Попередні дослідження показали, що тривалі космічні польоти можуть призвести до втрати щільності кісткової тканини і початку атрофії м'язів, на додаток до згубного впливу на серце, очі, хребет, клітини і загальну фізичну форму.

Це перше подібне дослідження. Раніше вчені вивчали схожі питання, але не торкалися когнітивної поведінки астронавтів.

У 2020 році було з'ясовано, що тривалий космічний політ може кардинально змінити кількість спинномозкової рідини в мозку, причому збільшений об'єм рідини зберігається протягом цілого року після повернення астронавтів з космосу.

Дослідження 2017 року також показало, що тривале перебування в космосі спричиняє як збільшення, так і зменшення сірої речовини в різних ділянках мозку.

Для чого це все

NASA готується до повернення астронавтів на Місяць в рамках своєї програми "Артеміда". План полягає в тому, щоб встановити стійку людську присутність на поверхні Місяця, а звідти вирушити на Марс.

Хоча потрібно провести більше досліджень щодо впливу космічних польотів на людський організм, поки що все виглядає не дуже добре. Космічним агентствам потрібно придумати способи пом'якшити шкідливий вплив космічних подорожей на своїх астронавтів.