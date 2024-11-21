Космос влияет на мозг человека

Новое исследование проливает свет на малоизвестное влияние космоса на когнитивное поведение. Оно также позволяет нам понять, как медленная работа астронавтов может повлиять на способность человечества отправляться в длительные космические путешествия, например, к Луне или на Марс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Frontiers in Physiology.

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Команда исследователей из Лаборатории поведенческого здоровья и производительности NASA изучила поведение 25 астронавтов на борту Международной космической станции и обнаружила, что во время пребывания в космосе астронавтам понадобилось больше времени для выполнения определенных задач, связанных со скоростью обработки данных, рабочей памятью и вниманием.

В рамках исследования астронавты прошли 10 тестов на Земле, один раз перед запуском в космос и дважды после возвращения домой (через 10 дней, а затем через 30 дней после приземления). Астронавты также должны были выполнить те же самые тесты на борту космической станции, как в начале, так и в конце шестимесячной миссии. Для каждого из тестов исследователи измеряли скорость и точность, сравнивая результаты астронавтов в эти пять моментов времени.

Результаты показали, что в космосе астронавты отвечали на задания, оценивающие скорость обработки, рабочую память и внимание, медленнее, чем на Земле, но при этом сохраняли тот же уровень точности. Что интересно, изменения в когнитивном поведении астронавтов не сохранились после возвращения на Землю, то есть они восстановили свои привычные способности.

Жизнь и работа в космосе не были связаны с распространенными когнитивными нарушениями, которые бы свидетельствовали о значительных повреждениях мозга,

– говорит Шина Дев, исследовательница из Лаборатории поведенческого здоровья и производительности NASA.

Это хорошая новость для астронавтов после возвращения на Землю, но она имеет последствия для их пребывания в космосе. Космос имеет экстремальные стрессовые факторы, которых человеческий организм не испытывает на Земле, такие как радиация, микрогравитация, а также требования самой миссии.

"Даже на Земле скорость обработки информации, рабочая память и внимание являются когнитивными сферами, которые могут испытывать временные изменения, когда человек находится в стрессовом состоянии. Другие сферы, такие как память, менее уязвимы к стрессам. Например, если у вас был очень напряженный день и вы не смогли выспаться накануне, вы можете почувствовать, что вам трудно сосредоточиться или что вам нужно больше времени, чтобы выполнить задание", – говорит ученая.

Космос может иметь серьезное влияние на человеческий организм. Предыдущие исследования показали, что длительные космические полеты могут привести к потере плотности костной ткани и началу атрофии мышц, в дополнение к пагубному влиянию на сердце, глаза, позвоночник, клетки и общую физическую форму.

Это первое подобное исследование. Ранее ученые изучали похожие вопросы, но не касались когнитивного поведения астронавтов.

В 2020 году было выяснено, что длительный космический полет может кардинально изменить количество спинномозговой жидкости в мозге, причем увеличенный объем жидкости сохраняется в течение целого года после возвращения астронавтов из космоса.

Исследование 2017 года также показало, что длительное пребывание в космосе вызывает как увеличение, так и уменьшение серого вещества в различных участках мозга.

Для чего это все

NASA готовится к возвращению астронавтов на Луну в рамках своей программы "Артемида". План заключается в том, чтобы установить устойчивое человеческое присутствие на поверхности Луны, а оттуда отправиться на Марс.

Хотя нужно провести больше исследований по влиянию космических полетов на человеческий организм, пока что все выглядит не очень хорошо. Космическим агентствам нужно придумать способы смягчить вредное воздействие космических путешествий на своих астронавтов.