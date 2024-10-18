Над Украиной ночью взошла Суперлуна Охотника: яркие кадры

Необычное космическое явление можно было наблюдать в Украине сегодня ночью. Над нашей страной в небо восходило самое большое в 2024 году Суперлуние Охотника.

В ночь на 18 октября заметили чрезвычайную Луну. Вместе с украинцами ее могли увидеть все остальные люди на планете.

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Сказка в небе над Украиной

Ряд отечественных СМИ и телеграмм-каналов поделились яркими кадрами полной Луны. На этот раз она была как никогда желто-гарячая.

Вот так выглядит спутник Земли на ближайшем к ней расстоянии / Фото соцсети

Какой показалась Луна в Украине / Фото телеграмм-каналы

А вот такой видели Луну этой ночью жители Днепра / Фото Суспільне

Справка: Суперлуние – это явление, когда полнолуние происходит вблизи перигея, ближайшей к Земле точки орбиты Луны. Это означает, что Луна будет выглядеть больше и ярче, чем в свое обычное полнолуние. В этом году Луна максимально приблизилась к Земле.

Луна в Украине: смотрите видео