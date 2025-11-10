В одной из пирамид Гизы нашли неизвестные ранее ходы

Новейшие исследования одного из самых известных объектов Гизы, пирамиды Менкаура, обнаружили неожиданные аномалии. Ученые использовали современные технологии, чтобы заглянуть внутрь древнего сооружения. Результаты сканирований могут указывать на ранее неизвестную особенность конструкции.

Что скрывает восточная стена пирамиды?

Пирамида фараона Менкаура, построена примерно между 2490 и 2472 годами до нашей эры, является самой маленькой из трех величественных пирамид на плато Гиза. Ее начальная высота достигала около 65 метров. Традиционно считалось, что единственный вход в нее расположен с северной стороны, как и в большинстве пирамид времен Древнего царства. Однако восточная сторона гробницы давно привлекала внимание ученых из-за необычного участка из идеально отполированных каменных блоков площадью примерно четыре на шесть метров. Такая гладкая поверхность не имела логического объяснения, ведь подобное убранство находили только у главного северного входа, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Эта загадка вдохновила независимого исследователя Стейна ван ден Говена в 2019 году выдвинуть гипотезу о том, что за отполированными камнями может скрываться второй, тайный вход. Чтобы проверить это предположение, международная команда ученых из Каирского университета и Мюнхенского технического университета в рамках проекта Scan Pyramids в течение последних трех лет проводила тщательное обследование восточной стены.

Для анализа структуры пирамиды, не разрушая ее, исследователи применили комплекс современных неинвазивных методов. Они использовали:

Электротомографию, которая измеряет сопротивление электрическому току;

Георадар для сканирования подповерхностных слоев с помощью радиоволн;

Ультразвуковое тестирование, позволяющее изучать структуру с помощью звуковых волн.

Результаты комплексного анализа данных, опубликованы в журнале NDT&E International, подтвердили наличие аномалий. Приборы зафиксировали две полости, расположенные близко друг к другу.

Первая находится на глубине примерно 1,4 метра от внешней поверхности стены.

Вторая – на глубине 1,13 метра.

Хотя эти находки подтверждают возможность существования второго входа, ученые отмечают необходимость дальнейших исследований для получения более детальной информации о природе этих полостей.

Что теперь?

Питер Дер Мануэлян, профессор египтологии из Гарвардского университета, который не принимал участия в исследовании, назвал это открытие очень интересным. Он отметил, что оно в очередной раз доказывает, как много нам еще предстоит узнать о пирамидах в Гизе.

По его словам, входы в пирамиды Древнего царства, за редкими исключениями, всегда располагались на северной стороне. Дальнейшие исследования, как он надеется, помогут выяснить, являются ли эти пустоты строительной аномалией, частью второго входа, или чем-то совсем другим.

