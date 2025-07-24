Китайский прорыв в 6G позволяет получить файл размером 50 гигабайт всего за 1,4 секунды
- China Mobile достигла рекордной скорости загрузки 280 Гбит/с с технологией 6G, позволяя загрузить файл 50 ГБ за 1,4 секунды.
- Компания запустила первый в мире спутник для тестирования архитектуры 6G, работая над интеграцией космической и наземной связи.
- Коммерческий запуск 6G ожидается не ранее 2030 года.
Китайский телекоммуникационный гигант China Mobile сделал значительный шаг в развитии мобильной связи шестого поколения. Компания провела успешные испытания, которые демонстрируют колоссальный потенциал новой технологии и ее преимущества над существующим стандартом 5G. Это приближает мир к новой эре сверхскоростного интернета.
Насколько быстрым может быть интернет будущего?
В ходе последних испытаний компания China Mobile продемонстрировала возможности технологии 6G, достигнув рекордной скорости загрузки 280 Гбит/с. Чтобы понять масштабы, этого достаточно, чтобы загрузить файл объемом 50 гигабайт всего за 1,4 секунды. Это значительно превосходит теоретические максимальные скорости сети 5G, которые составляют около 10 Гбит/с, пишет 24 Канал со ссылкой на Wccftech.
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Этот прорыв стал возможным благодаря развертыванию первой в мире маломасштабной тестовой сети 6G, которая сейчас насчитывает всего 10 базовых станций. Но кроме наземных испытаний, China Mobile активно осваивает и космическое пространство. Компания успешно запустила на низкую околоземную орбиту (около 500 километров) первый в мире спутник для тестирования архитектуры 6G. Этот проект, разработан совместно с Китайской академией наук, направлен на создание интегрированной системы космической и наземной связи.
Такие эксперименты являются частью глобальной гонки за лидерство в сфере телекоммуникационных технологий. Хотя до полноценного коммерческого запуска 6G, который ожидается не ранее 2030 года, еще далеко, текущие достижения демонстрируют огромный потенциал для будущих технологий, таких как иммерсивные коммуникации и расширенное покрытие в отдаленных регионах.
Кто еще работает над 6G?
Эта гонка за 6G является глобальной, с активными участниками в Азии, Европе и Северной Америке. Ключевые игроки инвестируют значительные средства в исследования и разработку, чтобы получить преимущество в будущих стандартах и технологиях.
Основные компании-разработчики:
- Samsung (Южная Корея). Компания является одним из лидеров благодаря своей вертикально интегрированной структуре, охватывающей производство полупроводников, сетевого оборудования и потребительских устройств. Еще в 2019 году Samsung создала Исследовательский центр передовых коммуникаций (ACRC) для работы над 6G. Компания активно сотрудничает с Nokia, NTT Docomo и Qualcomm и является лидером по количеству патентов в этой сфере.
- Huawei (Китай). Несмотря на ограничения на западных рынках, Huawei остается ключевым игроком. Компания начала инвестировать в исследования 6G еще в 2017 году и обладает значительным количеством патентных заявок. Huawei рассматривает 6G как "распределенную нейронную сеть", что объединит физический, кибернетический и биологический миры.
- Ericsson (Швеция). Как один из лидеров в сфере 5G, Ericsson также активно работает над созданием 6G. Компания участвует в крупных исследовательских проектах, таких как Hexa-X, и сосредотачивает технологию на четырех ключевых направлениях: безграничное подключение, надежные системы, когнитивные сети и вычислительная сетевая структура.
- Nokia (Финляндия). Nokia является еще одним крупным европейским игроком, который активно исследует 6G. Компания сотрудничает с японским оператором NTT Docomo и другими партнерами для проведения испытаний новых технологий мобильной связи.
- LG (Южная Корея). В 2019 году LG открыла исследовательский центр 6G в сотрудничестве с Корейским передовым институтом науки и технологий (KAIST). Компания уже продемонстрировала свои разработки, в частности технологию Full-Duplex Radio.
- Другие игроки. Над технологией также работают такие гиганты, как Apple, Qualcomm, Intel, AT&T и индийская компания Jio.