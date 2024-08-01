Аналитик Tesla попытался проехаться с автопилотом, но тот едва не врезался в другую машину

Уже много лет мы слышим, что полное автономное вождение вот-вот появится, но ситуация не меняется, и слова Илона Маска каждый раз не сбываются. Пока компания пытается что-то с этим сделать, те владельцы электромобилей компании, которым посчастливилось стать тестировщиками FSD, постоянно сталкиваются с теми или иными проблемами. Последняя из них произошла с аналитиком самой компании Tesla.

Что случилось

Программа помощи водителю, которую ошибочно называют "Полное самостоятельное вождение" неоднократно подвергалась критике за то, что подвергала опасности водителей Tesla, которые решались использовать ее на дорогах общего пользования. Теперь аналитик Truist Securities Уильям Штайн, которому запрещено покупать акции Tesla из-за того, что он работает на производителя, обнаружил, что технология просто не готова к выходу в свет.

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Стайн едва не врезался в другой автомобиль, который "лишь частично завершил правый поворот".

Мое быстрое вмешательство было абсолютно необходимым, чтобы избежать неизбежной аварии,

– написал он в понедельник.

Проезжая по пригороду Нью-Йорка, Стайн был шокирован тем, что смог "полностью отвернуть голову от дороги", и при этом не сработала ни одна система безопасности. Он говорит, что автомобиль не реагировал "в течение 20-40 секунд, прежде чем выдать предупреждение".

FSD также не смогла остановить автомобиль, когда полицейский подал сигнал рукой, чтобы пропустить похоронную процессию.

Стайн делает вывод, что FSD был "действительно удивительным, но даже не приблизился к решению проблемы автономии", ссылаясь на неоднократные обещания Маска сделать возможным фактическое самоуправляемое вождение.

Последствия

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Этот отчет выглядит особенным на фоне других из-за личности самого Стайна и его должности. Вряд ли можно ожидать, что он что-то сильно изменит, поскольку компания бы уже давно что-то сделала, если бы могла. Однако FSD все еще достаточно недоработана, а не так давно мы видели отчет, в котором утверждалось, что Tesla прибегает к некоторому мошенничеству, когда настраивает автопилот для конкретных известных блогеров и влиятельных людей, чтобы для них все работало лучше и, соответственно, они давали лучшие отзывы в сети.

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Опыт Стайна перекликается со многими другими случаями близкого столкновения с использованием программного обеспечения для помощи водителю Tesla, многие из которых оказались смертельными, что стало поводом для расследования Национальной администрацией безопасности дорожного движения США.

Несмотря на многочисленные обновления, которые выпускаются уже много лет для клиентов, которые были готовы потратить до 8 000 долларов за привилегию тестировать систему, программное обеспечение все еще не готово. И пользователи, похоже, это понимают, ведь мы также знаем, что многие из них отказываются от FSD вскоре после начала использования.