Эта технология может стать конкурентом как оптоволоконным сетям, так и спутниковому интернету Starlink, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TomsHardware.

А тем временем Прорыв в искусственном фотосинтезе превращает отходы в топливо и лекарства

Что известно о проекте Taara

Идея Taara происходит из закрытого проекта Google Loon, который предусматривал использование аэростатов для развертывания интернета в труднодоступных регионах. Хотя Loon был отменен, его наработки нашли применение в новой разработке.

Как отмечает руководитель проекта Махеш Кришнасвами, оптоволокно остается лучшим вариантом для высокоскоростного интернета, но его прокладка часто является слишком дорогой, технически сложной или географически невозможной.

Taara может стать альтернативой для таких регионов, а также для густонаселенных районов, где эффективность Starlink ограничена.

Ранее устройства Taara имели значительные габариты – примерно 76 см в высоту, а их конструкция включала зеркала и калибровочные механизмы. Они обеспечивали скорость передачи до 20 Гбит/с на расстоянии 20 км. Однако новое поколение стало гораздо компактнее – фотонный чип теперь имеет размеры всего 13 мм, что позволяет значительно упростить и удешевить его производство.

Хотя максимальная скорость передачи снизилась до 10 Гбит/с, новый дизайн компенсирует это минималистичной архитектурой и встроенными системами калибровки, что делает устройство почти готовым решением для широкого использования.

Смотрите также Будущее хранения данных: ученые научились записывать триллионы битов в мелком кристалле

Технология Taara уже продемонстрировала свою эффективность на практике. "Световые мосты" применяются для обеспечения интернет-связи на Карибских островах после повреждений кабелей, в городах Индии, где пока нет 5G, и во многих других местах.

Следующим этапом развития проекта станет работа над новым дизайном чипа, который будет включать тысячи излучателей, что позволит увеличить дальность передачи и пропускную способность устройства.