Siri может стать частично платной, как и вся Apple Intelligence

Обновление iOS 27 принесло долгожданную модернизацию Siri, превратив её в полноценного ИИ-помощника с пониманием контекста. Однако новые возможности могут потребовать от пользователей не только современного оборудования, но и регулярных платежей за доступ к самым умным функциям

Станет ли интеллект Siri роскошью для избранных?

На конференции WWDC 2026 компания Apple наконец-то представила iOS 27, где главной звездой стала полностью переосмысленная Siri. После многих лет отставания от конкурентов разработчики превратили ассистента в современный инструмент, способный поддерживать естественный диалог и понимать то, что происходит на экране смартфона. Об этом пишет издание Macworld.

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Несмотря на значительный прогресс, новая эра искусственного интеллекта в экосистеме Apple может принести с собой изменение бизнес-модели. Сейчас технологический гигант пытается доказать пользователям, что его ИИ заслуживает внимания, однако высокая стоимость содержания серверов для обработки сложных запросов и генеративного контента заставляет компанию задуматься о монетизации. Аналитики предполагают, что Apple разделит функции Siri на бесплатные и премиальные.

Базовые возможности, такие как управление устройством и персональный контекст, обрабатываемый непосредственно на смартфоне, останутся бесплатными.

В то же время более сложные задачи, требующие значительных вычислительных мощностей (расширенные беседы, доступ к глубоким исследованиям и создание изображений), могут получить лимиты, считает Марк Гурман из Bloomberg. После их исчерпания пользователям, вероятно, придется оформлять отдельную подписку.

Это вполне логично, ведь Gemini, лежащий в основе Siri AI, имеет ограничения для бесплатных пользователей. Напрасно было надеяться, что Apple будет платить Google из своего кармана, чтобы ее пользователи могли пользоваться продвинутыми преимуществами ИИ. Это ударило бы и по самой Google, ведь зачем тогда покупать подписку, если можно просто пользоваться Gemini в Siri.

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Новые функции, новые возможности

Обновленная Siri теперь обладает "экранной осведомленностью". Это означает, что помощник видит то же, что и вы. Если вам прислали адрес в мессенджере, можно просто попросить Siri сохранить его в контакты, не копируя текст вручную. Или, читая статью, вы можете задавать уточняющие вопросы по ее содержанию.

Компания также исправила давние проблемы с логикой: если раньше Siri на запрос найти ближайший японский ресторан могла проложить маршрут длиной 8851,4 километра до самой Японии, то теперь она понимает реальный контекст местонахождения пользователя.

Кроме того, Siri получила собственное приложение, где с ней можно общаться текстом, как с популярными чат-ботами вроде ChatGPT. Система синхронизирует историю запросов через iCloud, позволяя начать диалог на iPhone и продолжить его на iPad или Mac.

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Siri должна вывести Apple из кризиса

Появление Siri AI помогло Apple выйти из кризиса инноваций, в котором компания находилась последние несколько лет. Помимо Siri, iOS 27 предлагает обновленный инструментарий Image Playground для создания реалистичных изображений и обоев, а также функцию Clean Up в Photos, которая эффективно удаляет лишние объекты из кадров.

Интересно, что код новой операционной системы уже содержит намеки на будущее аппаратное обеспечение: разработчики нашли упоминания о гибком iPhone под кодовым названием V68 и MacBook с сенсорным экраном.

Хотя первые бета-версии iOS 27 еще содержат ошибки — иногда Siri медленно обрабатывает запросы или теряет историю диалогов — к официальному релизу осенью компания планирует исправить эти недостатки. Это критически важно для успеха будущих устройств, поскольку именно качественное программное обеспечение должно стать главным стимулом для пользователей обновить свои девайсы.