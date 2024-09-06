После ареста Павла Дурова Telegram впервые начнет модерировать приватные чаты

После недавнего ареста Павла Дурова, журналисты и пользователи задавали один логичный вопрос: пойдет ли Telegram на уступки правительству Франции, введя более жесткие правила? Похоже, мы получили ответ, ведь мессенджер незаметно удалил со своего сайта упоминание о том, что частные чаты защищены от запросов на модерацию.

Похоже, на Telegram ждут большие изменения

6 сентября Дуров сделал свое первое публичное заявление после ареста, пообещав больше модерировать контент на платформе. Это заметная смена тона после того, как компания сначала заявила, что ей "нечего скрывать", а до того много лет отказывалась от жесткого контроля и даже не хотела вступать в специализированные организации, которые занимаются противодействием насилию над детьми.

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Резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили преступникам злоупотребление нашей платформой. Именно поэтому я поставил себе цель обеспечить значительное улучшение ситуации. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и вскоре я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе,

– написал Дуров.

Хотя Дуров не называет никаких конкретных шагов, некоторые изменения, похоже, уже вступили в силу. Страница часто задаваемых вопросов компании изменилась за последние 24 часа в разделе под названием "В Telegram есть незаконный контент. Как его удалить?".

По состоянию на 5 сентября ответ Telegram на этот вопрос был следующим: "Все чаты Telegram и групповые чаты являются частными между их участниками. Мы не обрабатываем никаких запросов, связанных с ними".

Но теперь эти предложения были удалены. Вместо этого они были заменены на следующие: "Во всех приложениях Telegram есть кнопки "Сообщить", с помощью которых вы можете обозначить незаконный контент для наших модераторов – всего в несколько касаний". После этого следуют инструкции о том, как сообщать о вероятных нарушениях.

Сейчас трудно сказать, как далеко это зайдет. Судя по формулировкам, мессенджер все еще не собирается каким-то образом проверять все сообщения на предмет запрещенного контента (например, настроить ИИ на автоматизацию процесса), а будет лишь реагировать на обращения пользователей. Если это будет работать именно так, то вряд ли это будет иметь желаемый эффект, ведь трудно представить, чтобы кто-то, кто нарушает закон в одном из частных групповых чатов, сам о нем сообщил модераторам. Также непонятно, подпадают ли под эти проверки частные каналы.

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Арест Дурова

Напомним, арест Дурова состоялся после того, как французские власти выдвинули предварительные обвинения, заявив, что платформа обмена сообщениями используется для распространения материалов с сексуальным насилием над детьми и для торговли наркотиками, а компания отказалась сотрудничать со следствием.

В своем сообщении Дуров отметил, что его компания "стремится сотрудничать с регуляторами" и бороться с чувствительным контентом. Но что мешало ей делать это раньше, российский миллиардер, который лично подтвердил свое французское гражданство, не уточнил.