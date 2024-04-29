Telegram утверждает, что блокировка чат-ботов ГУР, СБУ и Минцифры произошла из-за ошибки

После того как Telegram восстановил доступ к ряду чат-ботов, которые используются украинскими спецслужбами для сбора информации о преступлениях России и позициях вражеских войск, представитель компании прокомментировал ситуацию с блокировкой. По его словам, произошло это из-за ошибки.

Что говорят в Telegram

Неназванный сотрудник компании Павла Дурова поговорил с журналистами и заявил, что боты были "временно отключены из-за ошибочного срабатывания, но впоследствии были восстановлены". Он не предоставил никаких дополнительных деталей, поэтому неясно, какого характера была эта ошибка.

Как это начиналось Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны

Напомним, в конце дня 28 апреля Telegram заблокировал ряд ботов, используемых Украиной для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

Среди них такие:

"еВорог", разработанный в Минцифры. Он позволяет информировать Силы обороны о перемещении оккупантов по территории Украины, сообщать о технике, живой силе и прочее.

Бот Разведки и Stop Russian War от ГУР и СБУ.

Бот-координатор, с помощью которых координировали движение сопротивления;

Бот ПВО для отслеживания "Шахедов".

В ГУР заявили, что "руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины [...]. Это произошло вопреки правилам и заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало".

К утру Центр стратегических коммуникаций Украины сообщил, что три пострадавших бота – "еВорог", бот ГУР и Stop Russian War – были разблокированы. Сейчас они доступны для пользователей в обычном режиме.

На прошлой неделе основатель Telegram сообщил, что его компания получила официальный запрос от Apple относительно определенных изменений, касающихся каналов новостей и наличия многочисленной пропаганды на платформе, которая доступна украинским пользователям. Но Дуров не сказал, какие именно изменения он готовит и когда они будут внедрены. Можно лишь предположить, что эта ошибка стала следствием неудачных попыток заблокировать в Украине российские каналы – кто-то мог перепутать их. Ранее глава компании также писал, что Telegram "по-прежнему будет запрещать аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию".