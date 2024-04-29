Що кажуть у Telegram

Неназваний працівник компанії Павла Дурова поговорив із журналістами й заявив, що боти були "тимчасово відключені через помилкове спрацьовування, але згодом були відновлені". Він не надав жодних додаткових деталей, тож неясно, якого характеру була ця помилка.

Як це починалося Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони

Нагадаємо, наприкінці дня 28 квітня Telegram заблокував низку ботів, що використовуються Україною для боротьби з повномасштабним російським вторгненням.

Серед них такі:

"єВорог", розроблений у Мінцифри. Він дозволяє інформувати Сили оборони про переміщення окупантів територією України, повідомляти про техніку, живу силу та інше.

Бот Розвідки та Stop Russian War від ГУР і СБУ.

Бот-координатор, за допомогою яких координували рух опору;

Бот ППО для відстежування "Шахедів".

У ГУР заявили, що "керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України [...]. Це відбулося всупереч правилам і заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало".

До ранку Центр стратегічних комунікацій України повідомив, що три постраждалі боти – "єВорог", бот ГУР та Stop Russian War – були розблоковані. Наразі вони доступні для користувачів у звичному режимі.

Минулого тижня засновник Telegram повідомив, що його компанія отримала офіційний запит від Apple щодо певних змін, які стосуються каналів новин і наявності численної пропаганди на платформі, яка доступна українським користувачам. Але Дуров не сказав, які саме зміни він готує і коли вони будуть впроваджені. Можна лише припустити, що ця помилка стала наслідком невдалих спроб заблокувати в Україні російські канали – хтось міг переплутати їх. Раніше глава компанії також писав, що Telegram "як і раніше буде забороняти акаунти і ботів, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства".