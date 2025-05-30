Маск обещает тысячи роботов Optimus на заводах Tesla, но даже экс-работники в это не верят

На фоне стремительного падения глобальных продаж электромобилей Илон Маск ищет новые направления для роста Tesla. Кроме планов запуска роботакси Cybercab, миллиардер заявил о революции в автоматизации производства, которую должна обеспечить армия человекоподобных роботов Optimus.

На этой неделе в интервью CNBC Маск заявил, что уже осенью этого года на заводах Tesla будут работать "тысячи роботов Optimus", информирует 24 Канал. Как и многие другие обещания бизнесмена, это звучит амбициозно и далеко от текущих реалий.

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Скептицизм относительно этой идеи выражают даже бывшие сотрудники компании. В частности, Крис Вальти, первый руководитель проекта Optimus в Tesla, который покинул компанию в 2022 году, считает, что человекоподобная форма роботов – неудачная для заводских условий.

Это неэффективная форма. Большинство задач на производстве являются очень повторяющимися, и для них критична скорость выполнения. А человеческая форма эволюционировала, чтобы спасаться от хищников, а не для рутинной работы. Поэтому зачем использовать систему, не приспособленную к повторяющимся действиям, именно для таких действий?

– объясняет Вальти.

Несмотря на громкие заявления, реальный прогресс Optimus вызывает сомнения. Во время презентации Tesla "We, Robot" в октябре роботы только разговаривали с гостями и наливали напитки. Позже выяснилось, что все действия выполнялись под дистанционным управлением работников компании.

Еще один видеоролик, в котором робот якобы складывал футболку, также оказался инсценированным: в нескольких метрах стоял оператор, который управлял процессом вручную.

Дополнительным вызовом для производства роботов могут стать новые торговые ограничения. Маск заявил, что запланированные США пошлины на китайскую продукцию могут нанести ущерб цепочкам поставок Tesla.

Сам Вальти, оставив Tesla, основал компанию Mytra, которая разрабатывает более простые решения – роботизированные платформы прямоугольной формы для транспортировки паллет на складах. Они не похожи на людей, зато эффективны в выполнении конкретных задач.

По мнению Вальти, создание человекоподобных роботов – значительно сложнее инженерная задача, чем разработка беспилотных авто. А учитывая то, что Tesla до сих пор не смогла реализовать полностью автономное управление, перспектива полностью автономного Optimus выглядит еще более отдаленной.

Тем временем Tesla учит роботов готовить и убирать. Компания показала свежее видео с новыми навыками Optimus, однако трудно понять насколько это правдиво, особенно учитывая недавние разоблачения.