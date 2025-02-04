Tesla планирует выпустить 10 000 роботов Optimus в 2025 году – Илон Маск

Во время квартальной пресс-конференции генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания морально готова к выпуску 10 000 гуманоидных роботов Optimus к концу 2025 года. В то же время он признает, что это амбициозная цель, и если производство окажется меньше, это не станет провалом. Все выпущенные роботы будут работать на заводах Tesla и помогать в производственных процессах.

Маск отметил, что Tesla вряд ли сможет изготовить именно 10 000 роботов до конца декабря, однако несколько тысяч – вполне реально, сообщает 24 Канал со ссылкой на Electrek. Он также уверен, что эти роботы станут полезными для производства еще до конца года.

А тем временем Китайские роботы UBTech появятся на заводах уже в этом году

Тема гуманоидных роботов возрождает оптимизм инвесторов, которые потеряли уверенность в компании после падения продаж электромобилей Tesla в 2024 году.

Массовое внедрение роботов в производственные процессы поможет Tesla снизить расходы. Известно, что некоторые Optimus уже работают на заводах компании. Однако во время презентаций с участием журналистов стало понятно, что роботами дистанционно управляют операторы.

В Tesla объяснили, что это делается из соображений безопасности, а не для введения в заблуждение относительно возможностей Optimus.

Массовое производство и планы на будущее

Сейчас компания строит производственную линию для выпуска 1 000 роботов в месяц, а следующим шагом станет линия на 10 000 единиц в месяц. Также разрабатывается вторая версия Optimus, производство которой должно достичь 100 000 роботов в месяц. Эта линия будет запущена в следующем году.

Маск планирует, что в будущем Tesla будет выпускать 100 миллионов роботов Optimus ежегодно, и это станет основным источником дохода компании. По его словам, это произойдет "в ближайшем будущем".

Продажи роботов начнутся в 2026 году, но до этого времени Tesla будет использовать все произведенные машины для собственных нужд.

Цена одного Optimus снизится до 20 000 долларов и меньше, как только годовое производство достигнет 1 миллиона единиц, что, по планам, должно произойти около 2027 года.

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Главное преимущество Optimus, по словам Маска, заключается в том, что они идеально вписываются в человеческую среду, не требуя изменений в производственных или бытовых условиях.