Что известно

Компания Илона Маска подала иск в суд Калифорнии против Matthews International, которую она описывает как поставщика "запатентованной технологии производства сухих электродных батарей". Производитель электромобилей заявляет, что выбрал Matthews в 2019 году как "одного из поставщиков оборудования, которое Tesla использовала для совершенствования производства сухих электродных батарей и запуска их в массовое производство". Между обоими было подписано соглашение о конфиденциальности, которое запрещало делиться технологией с другими клиентами, однако Matthews якобы сделала именно это.

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Согласно обвинению, компания Matthews похитила коммерческую тайну двумя способами: подав заявки на собственные патенты, которые включают технологию, уже принадлежащую Tesla, а также продавая ее другим клиентам. Таким образом был нанесен "чрезвычайный ущерб".

Этим Matthews явно пыталась присвоить себе право собственности и авторство на конфиденциальные коммерческие тайны компании Tesla. Кроме того, подав эти заявки, Matthews запустила события, которые могли привести (а в некоторых случаях уже привели) к публикации определенной конфиденциальной информации Tesla о процессе производства сухих электродов,

– говорится в иске.

Tesla добавляет, что Matthews никогда не обращалась за разрешением на подачу этих заявок и даже не сообщала об их существовании, пока компания Tesla не обнаружила их самостоятельно, найдя в опубликованных патентных заявках секретную информацию, что является собственностью Tesla.

"После выявления неправомерного поведения Matthews компания Tesla пыталась заблокировать и/или задержать публикацию соответствующих заявок, и сегодня была опубликована только часть конфиденциальной информации Tesla по производству сухих электродов. Несмотря на это, результатом неправомерных действий Matthews стало как лишение Tesla патентных прав на собственную технологию, так и, что не менее тревожно, разглашение общественности, включая конкурентов Tesla, ценной технологии, которая в противном случае не была бы доступной, что привело к прямому и серьезному вреду для Tesla и ее бизнеса", – добавляет американский автопроизводитель.

Что касается продажи технологии другим компаниям, то Tesla добавила, что была раскрыта конфиденциальная коммерческая тайна ее конкурентам. Это включало попытки продать (а в некоторых случаях и фактическая продажа) оборудование для производства аккумуляторов с сухими электродами. Tesla отдельно отмечает, что никогда не позволяла и фактически прямо запрещала такие действия.

Теперь Tesla требует возмещения убытков и сейчас оценивает их "консервативно" в 1 миллиард долларов.

Что говорит Matthews

В Matthews все претензии отрицают: "Требования, изложенные в этом заявлении, абсолютно безосновательны, и мы намерены решительно защищать это дело. Примечательно, что в жалобе нечетко упоминается коммерческая тайна. Не указано ни одной коммерческой тайны, которую Tesla якобы раскрыла Matthews. Мы продолжаем оценивать эту жалобу и можем применить средства правовой защиты".

Фактически, компания утверждает, что именно Tesla пытается украсть ее технологию сухих электродов. Она считает, что вопреки утверждениям в жалобе, иск Tesla является просто новой тактикой в их постоянных попытках запугать Matthews и неправомерно завладеть ее ценной интеллектуальной собственностью. Кроме того, иск Tesla якобы пытается ограничить компанию в возможности предлагать инновационные решения другим, не давая рынку получить значительную выгоду от экономии, связанной с решениями по сухим аккумуляторным электродам, а самой Matthews не позволяет заработать на собственной технологии.

Отметим, что Tesla приобрела Maxwell Technologies в 2019 году с целью получения ее технологии сухих электродов и интеграции ее в свою новую технологию аккумуляторных элементов 4680. Идет ли речь именно об этой технологии, пока неясно.