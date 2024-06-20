Що відомо

Компанія Ілона Маска подала позов до суду Каліфорнії проти Matthews International, яку вона описує як постачальника "запатентованої технології виробництва сухих електродних батарей". Виробник електромобілів заявляє, що обрав Matthews у 2019 році як "одного з постачальників обладнання, яке Tesla використовувала для вдосконалення виробництва сухих електродних батарей і запуску їх у масове виробництво". Між обома було підписано угоду про конфіденційність, яка забороняла ділитися технологією з іншими клієнтами, однак Matthews нібито зробила саме це.

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Згідно з обвинуваченням, компанія Matthews викрала комерційну таємницю двома способами: подавши заявки на власні патенти, які включають технологію, що вже належить Tesla, а також продаючи її іншим клієнтам. Таким чином було завдано "надзвичайної шкоди".

Цим Matthews явно намагалася привласнити собі право власності та авторство на конфіденційні комерційні таємниці компанії Tesla. Крім того, подавши ці заявки, Matthews запустила події, які могли призвести (а в деяких випадках уже призвели) до публікації певної конфіденційної інформації Tesla щодо процесу виробництва сухих електродів,

– йдеться в позові.

Tesla додає, що Matthews ніколи не зверталася за дозволом на подання цих заявок і навіть не повідомляла про їхнє існування, доки компанія Tesla не виявила їх самостійно, знайшовши в опублікованих патентних заявках секретну інформацію, що є власністю Tesla.

"Після виявлення неправомірної поведінки Matthews компанія Tesla намагалася заблокувати та/або затримати публікацію відповідних заявок, і сьогодні було опубліковано лише частину конфіденційної інформації Tesla щодо виробництва сухих електродів. Попри це, результатом неправомірних дій Matthews стало як позбавлення Tesla патентних прав на власну технологію, так і, що не менш тривожно, розголошення громадськості, включаючи конкурентів Tesla, цінної технології, яка в іншому випадку не була б доступною, що призвело до прямої і серйозної шкоди для Tesla та її бізнесу", – додає американський автовиробник.

Що стосується продажу технології іншим компаніям, то Tesla додала, що було розкрито конфіденційну комерційну таємницю її конкурентам. Це включало спроби продати (а в деяких випадках і фактичний продаж) обладнання для виробництва акумуляторів із сухими електродами. Tesla окремо наголошує, що ніколи не дозволяла і фактично прямо забороняла такі дії.

Тепер Tesla вимагає відшкодування збитків і наразі оцінює їх "консервативно" в 1 мільярд доларів.

Що каже Matthews

В Matthews усі претензії заперечують: "Вимоги, викладені в цій заяві, абсолютно безпідставні, і ми маємо намір рішуче захищати цю справу. Примітно, що в скарзі нечітко згадується комерційна таємниця. Не вказано жодної комерційної таємниці, яку Tesla нібито розкрила Matthews. Ми продовжуємо оцінювати цю скаргу і можемо застосувати засоби правового захисту".

Фактично, компанія стверджує, що саме Tesla намагається вкрасти її технологію сухих електродів. Вона вважає, що всупереч твердженням у скарзі, позов Tesla є просто новою тактикою в їхніх постійних спробах залякати Matthews і неправомірно заволодіти її цінною інтелектуальною власністю. Крім того, позов Tesla нібито намагається обмежити компанію в можливості пропонувати інноваційні рішення іншим, не даючи ринку отримати значну вигоду від економії, пов'язаної з рішеннями щодо сухих акумуляторних електродів, а самій Matthews не дозволяє заробити на власній технології.

Зазначимо, що Tesla придбала Maxwell Technologies у 2019 році з метою отримання її технології сухих електродів та інтеграції її у свою нову технологію акумуляторних елементів 4680. Чи йде мова саме про цю технологію, поки неясно.