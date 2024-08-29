Tesla тихо удалила со своего сайта одно из старых заявлений: какое обещание компания не выполнит

На прошлых выходных Tesla удалила со своего сайта статью за октябрь 2016 года, в которой пообещала, что "все производимые автомобили" ее бренда будут иметь "аппаратное обеспечение для полного самоуправляемого вождения".

Tesla будет делать вид, что этого никогда не было

"Как всегда, наши беспроводные обновления программного обеспечения позволят клиентам оставаться на передовой технологий и продолжать делать каждую Tesla, в том числе оснащенную автопилотом первого поколения и более ранние автомобили, со временем более мощными", – говорилось в сообщении блога, которое теперь можно найти только в веб-архиве интернета.

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Это не единственное сообщение, которое загадочно исчезло с сайта Tesla. Как отмечают журналисты, которые первыми заметили факт удаления, то же постигло и многие другие материалы, опубликованных до 2019 года.

Вряд ли мы узнаем, почему это было сделано, ведь Tesla, как и другие компании Илона Маска не отвечает на запросы журналистов, но в сети уже предположили, что это может означать отмену старых обещаний.

Конечно, обещания Маска восьмилетней давности устарели настолько же сильно, насколько шагнули вперед технологии. Несмотря на все усилия компании в сфере автопилота, до полной автономии, скорее всего, еще много лет. Компания и ее генеральный директор постоянно обещают, что полноценная технология заработает вот-вот, но до сих пор этого не произошло.

Недавние обновления FSD предоставили приоритет автомобилям с гораздо более новыми компьютерами Hardware 4 на борту, а параллельно с этим Маск намекал, что скоро компания попрощается с Hardware 3 Autopilot. Если дальнейшее развитие FSD потребует этого обновления, то это противоречит обещанию компании, данной в 2016 году, а также объясняет, почему компания подчищает следы.

Неизвестно, в какой точке сейчас находится технология автопилота от Tesla, поскольку компания постоянно делает явно преувеличенные заявления, которые не совпадают с реальным положением вещей.

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