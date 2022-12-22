Британское издание Guardian стало жертвой хакеров

Издание Guardian сообщило об атаке неизвестного вируса, который предварительно классифицировали как программу-вымогатель. Все началось во вторник, однако основной ущерб хакеры нанесли на следующий день.

Инцидент поразил часть технологической инфраструктуры медиакомпании. Сотрудников отправили работать из дома, они сохранили возможность публиковать новости как на сайте, так и в приложении.

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Что известно об этой атаке

Первые признаки кибератаки заметили поздно вечером во вторник. Произошли "определенные перебои в работе закулисных служб". Онлайн-ресурсы компании в основном не пострадали. Компания также уверена, что сможет выпускать печатную газету каждый четверг.

Представители Guardian считают, что инцидент, скорее всего, являлся атакой с целью вымогательства выкупа. Новостные организации по всему миру регулярно становятся объектами кибератак со стороны преступников и даже государств, поэтому сюрпризом это для руководства не стало.

Как всем известно, за последние 24 часа произошел серьезный инцидент, повлиявший на нашу IT-сеть и системы. Считаем, что это была атака с целью вымогательства выкупа, но продолжаем рассматривать все возможности,

– говорится в комментарии исполнительного директора медиа-группы Guardian Анны Бейтсон и главного редактора Кэтрин Винер для сотрудников.

При этом. Непонятным остается и то, почему компания использует такую "неуверенную" формулировку относительно целей атаки. По всей вероятности, она была вовремя остановлена и не достигла конечной цели.

Мы продолжаем публиковать материалы на нашем сайте и в приложениях по всему миру, и, хотя некоторые из внутренних систем пострадали, мы уверены, что сможем выйти в печать уже завтра. Наши технологические команды работают над всеми аспектами инцидента, и подавляющее большинство сотрудников могут работать из дома, как и во время пандемии,

– добавляет руководство.

Вероятно, журналисты будут работать из дома до конца недели, пока соответствующие службы будут восстанавливать внутреннюю сеть компании.