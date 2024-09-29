"Чебурнет" все ближе: россияне скулят, что у них отобрали тикток
Россияне начали массово жаловаться, что у них прекратил работать тикток. В приложении не проигрываются медиафайлы.
Видеосервис отказывается работать как на iOS, так и на Android устройствах. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
Смотрите также Запретят ли TikTok в США и Украине: в каких странах это уже сделали и почему
Что известно о сбое в работе тиктока
По информации росСМИ, у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области и других регионов наблюдается сбой в работе ТикТок. В приложении не грузятся медиафайлы.
Видеосервис не функционирует на устройствах, работающих на iOS, так и на Android.
Что видят россияне, когда заходят в тикток / Фото росСМИ
Пользователям из России выдает ошибку подключения к интернету и предлагает повторить попытку перезагрузить просматриваемое видео.
Заметим, что на проблемы с работой тиктока жалуются не только россияне, но и пользователи из других стран.
Как менялось количество жалоб на работу тиктока / Скриншот
Согласно графику, пользователи по всему миру начали сообщать о проблемах примерно в 23:17 28 сентября, а пик жалоб пришелся на 00:02 29 сентября. После этого количество жалоб постепенно уменьшалось.
К слову, в понедельник, 23 сентября, тикток удалил аккаунты, связанные с материнскими компаниями "Россия сегодня" и "ТВ-Новости", за нарушение правил сообщества. В частности, был удален ряд каналов RT (Russia Today), а также Sputnik.