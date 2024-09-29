Відеосервіс відмовляється працювати як на iOS, так і на Android пристроях. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про збій в роботі тіктока

За інформацією росЗМІ, у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Ростовської області та інших регіонів спостерігається збій в роботі ТікТок. У застосунку не вантажаться медіафайли.

Відеосервіс не функціонує на пристроях, що працюють на iOS, так і на Android.

Що бачать росіяни, коли заходять у тікток/ Фото росЗМІ

Користувачам з Росії видає помилку підключення до інтернету і пропонує повторити спробу перезавантажити відео, що переглядається.

Зауважимо, що на проблеми з роботою тіктока скаржаться не лише росіяни, а й користувачі з інших країн.

Як змінювалася кількість скарг на роботу тіктока / Скриншот

Згідно з графіком, користувачі по всьому світу почали повідомляти про проблеми приблизно о 23:17 28 вересня, а пік скарг припав на 00:02 29 вересня. Після цього кількість скарг поступово зменшувалася.

До слова, у понеділок, 23 вересня, тікток видалив акаунти, пов'язані з материнськими компаніями "Россия сегодня" і "ТВ-Новости", за порушення правил спільноти. Зокрема, було видалено низку каналів RT (Russia Today), а також Sputnik.