TikTok получил новую отсрочку в США, но Китай уже передумал его продавать из-за тарифов Трампа

Судьба TikTok в США снова зависла в воздухе. Президент Дональд Трамп во второй раз отложил запрет популярной соцсети, дав ей больше времени на поиск покупателя и заключение сделки о продаже. Но Китай больше не хочет этого делать, ссылаясь на недавно введенные пошлины. Похоже, Пекин собирается использовать эту карту для отмены тарифов, угрожая сорвать сделку, если Китай не освободят от налога.

Трамп дает TikTok еще один шанс

Несмотря на то, что запрет TikTok должен был вступить в силу еще 19 января 2025 года, Трамп в первый день своего нового президентства решил дать соцсети 75 дней для поиска решения. Этот срок истек 5 апреля, но вот мы имеем очередной указ о новых 75 днях. По словам президента, это необходимо для завершения сделки с американскими инвесторами, многие из которых претендуют на получение контроля над крайне популярным и влиятельным сервисом, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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В своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что его администрация упорно работала над соглашением о спасении TikTok и достигла огромного прогресса. Но теперь она требует дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений. Именно поэтому он дает еще 75 дней, в течение которых сервис не будет заблокирован в США.

По сообщениям СМИ, несколько крупных американских компаний проявили интерес к приобретению TikTok, среди них Oracle, Amazon и Perplexity. Кроме того, в переговоры, похоже, вовлечены известные личности, такие как MrBeast и Кевин О'Лири из Shark Tank.

Китай борется

Стоит отметить, что ByteDance не проявила никакого интереса к продаже TikTok или уменьшению своей доли в социальной сети, как того требует закон о запрете TikTok. Кроме того, любая сделка должна быть одобрена китайским правительством, прежде чем будет окончательно заключена, поскольку она предусматривает продажу не только кода самого сервиса, но и алгоритма, который в Китае защищен законом и строго держится в тайне.

Недавнее решение Трампа о введении пошлин на китайские товары усложнило ситуацию. Китай уже заявил, что в ответ введет аналогичные тарифы на американские товары, а теперь говорит, что не поддержит продажу TikTok в США из-за обострения торговых отношений между странами.

Китайские власти дали понять, что не одобрят продажу TikTok, пока вопрос тарифов не будет решен, но Трамп, похоже, тоже не хочет сдаваться, и повысил ставку налога для Китая с первоначальных 34% до 54%.

Это привело к торможению сделки, несмотря на то что несколько американских компаний уже готовы покупать.