Аналитическая компания проверила Apple и говорит, что Тима Кука пора увольнять
- Аналитическая компания LightShed Partners рекомендует Apple заменить генерального директора Тима Кука из-за отставания в развитии искусственного интеллекта и падения стоимости акций.
- Несмотря на достижения Кука, эксперты считают, что Apple нуждается в изменениях в руководстве, но вероятность его отставки в ближайшее время низкая, поскольку нет готового преемника.
Исследовательская фирма LightShed Partners заявила, что Apple должна рассмотреть возможность замены своего многолетнего генерального директора Тима Кука. Аналитики считают, что компании нужен руководитель, ориентированный на продукты, а не на логистику, особенно в условиях отставания в сфере искусственного интеллекта.
Почему аналитики рекомендуют изменения в руководстве Apple?
Исследователи Уолтер Пьецик и Джо Галоне в своей статье указывают на несколько ключевых проблем, которые встали перед производителем самых популярных в мире смартфонов. Самая первая из них – это тот факт, что акции Apple значительно отстали от конкурентов в 2025 году. Стоимость компании упала на 16%, тогда как Meta показала рост на 25%, а Microsoft – на 19%. Это отставание связывают с проигрышем Apple в гонке за создание привлекательных функций искусственного интеллекта, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Аналитики предупреждают, что эта неудача может кардинально изменить долгосрочную траекторию развития компании и ее способность к росту вообще. Они отмечают, что искусственный интеллект превратит индустрии во всей мировой экономике, а те, кто не успеет, будут просто уничтожены, или будут плестись где-то на задних местах.
Дополнительным фактором стала недавняя отставка главного операционного директора Джеффа Уильямса, которого ранее рассматривали как наиболее вероятного преемника Тима Кука. Его заменит Сабих Хан, а основным претендентом на должность преемника CEO теперь считается старший вице-президент по инженерии аппаратного обеспечения Джон Тернус.
В то же время эксперты признают достижения Кука. Во время его руководства акции Apple выросли более чем на 1400% по сравнению с 430% для индекса S&P 500. LightShed Partners подчеркивают, что Тим Кук был правильным CEO во времена своего назначения и бесспорно выполнил замечательную работу, но сейчас пришло время для кардинальных изменений.
Однако, согласно инсайдерской информации Bloomberg, Кук вряд ли уйдет в отставку в ближайшее время. Нет ни одного непосредственного преемника, готового возглавить компанию, и нет признаков того, что Кук готовится уйти или начать процесс подготовки замены. Совет директоров, который состоит из лояльных к Куку лиц, не чувствует потребности в переменах и до сих пор считает его единственным человеком, способным исправить ситуацию.
Более того, влияние Кука в Apple может только возрасти. Существует возможность, что он станет председателем совета директоров компании в дополнение к своей роли CEO, что даст ему еще больший контроль.
"Нет сомнений, что Кук несет ответственность за нынешние трудности Apple. Это включает ошибки компании в сфере искусственного интеллекта, стареющую линейку продуктов, разрушение ее культуры, ориентированной на дизайн, десятилетнюю засуху в разработке прорывного оборудования для массового рынка и растущую напряженность с разработчиками и регуляторами. Но также нет сомнений, что совет директоров все еще считает его единственным человеком, способным изменить ситуацию", – писал ранее Марк Гурман, главный инсайдер и обозреватель деятельности Apple в Bloomberg.
Несмотря на это, Apple, очевидно, осознает потребность в изменениях. Руководители высшего звена, в частности глава служб Эдди Кью, предупреждали, что Apple рискует стать следующей BlackBerry или Nokia, если не адаптируется быстро.