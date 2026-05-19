Трампофон уже здесь: появился первый отзыв о золотом смартфоне T1 Phone от Дональда Трампа

После почти года ожиданий и подозрений в создании "призрачного продукта" мобильный проект семьи Трампов перешел в стадию реальных поставок. Первые образцы устройства уже оказались в руках медиа, вызвав волну обсуждений относительно настоящего происхождения и технических возможностей новинки.

Что скрывает золотой корпус первого смартфона от Trump Mobile?

История появления смартфона Trump Mobile T1 началась в июне прошлого года, когда сыновья президента вдруг анонсировали новый бизнес. Устройство рекламировали как "патриотическую альтернативу крупным технологическим компаниям" и обещали, что это будет телефон исключительно американского производства. Однако путь от громких обещаний до реального продукта оказался тернистым, пишет Android Authority.

Смотрите также Возможности, о которых вы не знали: 6 секретных функций Google Pixel, которые изменят ваш смартфон

Компания сначала уверяла, что телефон выйдет на рынок в августе, а журналисты NBC News даже внесли депозит в размере 100 долларов в том же месяце. Однако прошло девять месяцев, в течение которых было совершено 12 телефонных звонков и отправлено бесчисленное количество электронных писем без всякого ответа. Только в мае 2026 года, после очередного журналистского отчета, устройства наконец начали поступать представителям СМИ.

Первый на рынке обзор от NBC News раскрыл немало интересных деталей:

Телефон имеет золотистый корпус, он выше iPhone 17 и предлагается по акционной цене 499 долларов.

Технические характеристики включают 512 гигабайт встроенной памяти и операционную систему Android.

Одной из главных особенностей является предустановленное приложение социальной сети Truth Social.

Дизайн смартфона вызвал немало вопросов у экспертов. Хотя на задней панели красуется американский флаг, он имеет лишь 11 полос вместо положенных 13. Кроме того, внешний вид устройства существенно отличается от начальных рендеров, которые напоминали iPhone 16 Pro или Galaxy S25 Ultra. Нынешний силуэт устройства почти идентичен тайваньскому смартфону HTC U24 Pro.

Он выглядит очень похожим. Он имеет очень характерную форму. Да, это выглядит действительно похоже. Пока что они выглядят почти идентичными,

– прокомментировали специалисты, сравнивая Trump Mobile T1 с моделью от HTC.



Смартфон HTC U24 Pro не похож на смартфон Трампа своей камерой, но обозреватели утверждают, что это именно он / Фото Arstayl

Отдельное внимание привлекло наличие 3,5-миллиметрового разъема для наушников, что является редкостью для современных флагманов. "Я видел людей в Нью-Йорке в проводных наушниках, поэтому, возможно, это снова популярно", – отметил корреспондент NBC News Брайан Чунг. Эксперты предполагают, что наличие такого "ретро-элемента" лишь подтверждает теорию об использовании готовой старой платформы другого производителя.

Больше не продукт США

Самые большие изменения коснулись позиционирования продукта. Если сначала на сайте утверждалось, что телефон будет "изготовлен в США", то впоследствии эту информацию удалили, заменив на "американский гордый дизайн". На самой коробке теперь указано: "С гордостью собрано в США".

Брайан Чунг объяснил, что это имеет серьезные юридические последствия согласно правилам Федеральной торговой комиссии (FTC):

Это зависит от деталей. Если вы говорите "собрано в США", это означает, что детали могли поступить из-за рубежа, но если значительная часть сборки состоялась в США, тогда вы можете так говорить,

– говорит журналист.

Сейчас представители Trump Mobile не предоставили разъяснений относительно специфического дизайна флага или точного процента американских комплектующих в устройстве. Белый дом также не подтвердил, пользуется ли сам президент смартфоном, носящим его имя.

Полный обзор смартфона Trump Mobile T1 от канала NBC News: смотрите видео

Вам также будет интересно вспомнить: подробнее о том, как развивалась эпопея со смартфоном Трампа?

В 2025 году семья Дональда Трампа официально объявила о запуске нового телекоммуникационного бренда под названием Trump Mobile. Центральным элементом проекта стал смартфон T1 Phone – золотистый Android-устройство, который позиционировали как "американский" телефон для сторонников идеи экономического национализма и возвращения производства в США, пишет CNBC.

Презентацию провели Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп в Trump Tower. Сам Дональд Трамп непосредственно не выходил на сцену как технический основатель смартфона, однако бренд активно использовал его имя, политический имидж и главные лозунги MAGA-движения. Телефон рекламировали как "созданный для настоящих американцев", а мобильный тариф "The 47 Plan" за 47,45 доллара в месяц прямо отсылал к тому, что Трамп был 45-м и 47-м президентом США.

Во время анонса компания заявляла, что смартфон будет "Made in USA", то есть произведен в США. Это был один из ключевых маркетинговых тезисов. Представители Trump Mobile утверждали, что телефон создают американские инженеры, а производство якобы локализуют в стране. На старте T1 Phone оценивали в 499 долларов.

Смартфон должен был получить Android 15, AMOLED-дисплей с частотой 120 герц, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов и камеры на 50 мегапикселей. Стоит отметить, что NBC News не говорит, соответствуют ли эти характеристики действительности, заметил 24 Канал.

Однако почти сразу после презентации технические аналитики и журналисты начали сомневаться в правдивости заявлений об американском производстве. Эксперты обратили внимание, что США фактически не имеют масштабной инфраструктуры для полного цикла производства современных смартфонов. Большинство компонентов для таких устройств – дисплеи, процессоры, камеры, аккумуляторы – производятся в Азии, прежде всего в Китае, Тайване и Южной Корее.

Быстрая переобувка в воздухе

Впоследствии Trump Mobile начала менять формулировки на сайте. Вместо прямой фразы "Made in USA" там появились более размытые заявления вроде "American-Proud Design" или "assembled in Miami". Фактически компания перешла от обещания полностью американского смартфона к утверждениям о частичной сборке в США.

Дополнительный скепсис возник из-за сходства T1 Phone с уже существующими китайскими моделями. Часть журналистов и техноблогеров предположила, что речь идет о ребрендинге готового азиатского смартфона с косметическими изменениями дизайна. Особенно часто упоминали сходство с моделями компании Wingtech и некоторых смартфонов HTC, пишет TechRadar.

Проект также сопровождался задержками. Телефон несколько раз переносили, а клиенты, которые внесли предзаказ по 100 долларов, месяцами не получали устройства. В 2026 году компания даже обновила условия пользования, добавив пункт, что депозит не гарантирует производства или доставки смартфона. Это вызвало волну критики и подозрений в том, что проект может так и не выйти на рынок в первоначальном виде, пишет People.

Новая экономическая политика Трампа и как сюда вписывается смартфон

Несмотря на проблемы, сама идея Trump Phone хорошо вписывалась в более широкую экономическую политику Трампа. Еще во время своих президентских кампаний он регулярно критиковал Apple и другие американские технологические компании за перенос производства в Китай. Трамп годами продвигал тезис, что США потеряли промышленную независимость и должны вернуть производство электроники, микрочипов и смартфонов на собственную территорию.

Смартфон T1 стал своеобразной демонстрацией этой идеологии, примером для других, как заметил 24 Канал. Даже если реальное производство оставалось азиатским или частично азиатским, маркетинг строился именно вокруг концепции "американского смартфона". Это была попытка создать альтернативу Apple и Samsung для консервативной аудитории, которая поддерживает экономический протекционизм и политику локализации производства.

Смотрите также Это снова происходит: Samsung Galaxy S24 загорелся в руках во время использования

Что известно о компании HTC в 2026 году: где она сейчас, что производит, на каких рынках работает?

На этом фоне интересно выглядит история компании HTC, которую часто упоминали в контексте дизайна Trump Phone. HTC в 2026 году уже давно не является гигантом смартфонного рынка, которым компания была в 2010-х годах. Когда-то именно HTC выпускала одни из самых известных Android-смартфонов и даже создала первое коммерческое Android-устройство HTC Dream, напоминает 24 Канал.

После потери позиций на рынке смартфонов компания изменила стратегию. В 2026 году HTC работает прежде всего в сфере XR – виртуальной и дополненной реальности. Главным направлением стал бренд Vive, под которым компания производит VR-гарнитуры, корпоративные XR-решения, программное обеспечение для метавселенных и бизнес-системы для обучения и промышленности.

HTC также продолжает выпускать смартфоны, но уже в значительно меньших масштабах. Основной фокус – отдельные рынки Азии, прежде всего Тайвань. Компания иногда выпускает среднебюджетные Android-модели и экспериментальные устройства для VR-экосистемы, однако глобально конкурировать с Apple, Samsung или Xiaomi она уже не может.

Финансово HTC существует благодаря диверсификации. Часть мобильного бизнеса ранее выкупила Google, получив доступ к инженерам HTC для развития Pixel. Сейчас компания пытается удерживаться на рынке через VR, корпоративные XR-услуги и новые AI-устройства. Смартфоны уже не являются основой ее бизнеса, но бренд до сих пор остается узнаваемым среди пользователей Android старшего поколения.