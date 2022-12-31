В Турции во время раскопок нашли каменные головы античных богов – возраст находок поражает

Археологи произвели раскопки в древнем городе Айзаной, остатки которого расположены в Турции. Они обнаружили почти целую статую мужчины и каменные головы Эроса, Диониса, Геракла и некоторых других персонажей античной мифологии.

В турецкой провинции Кютахья, примерно в 50 километрах от ее одноименной столицы, расположены руины древнего города Айзаной, что пришло в упадок лишь в VII веке нашей эры. По данным исследователей, первые поселения здесь возникли около 3000 до нашей эры.

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Однако о ранних страницах его истории известно крайне мало, но хорошо изучен римский период, когда Айзаной достиг пика своего расцвета благодаря производству зерна, вина и овечьей шерсти.

Найдение города Айзаной

Европейские путешественники заново открыли древней Айзаной в 1824 году, однако систематические раскопки здесь начались только сто лет спустя. До сегодняшнего дня в этом городе сохранились остатки прекрасных сооружений. Среди них выделяются:

монументальный храм Зевса,

театр на 20 тысяч человек,

расположен рядом стадион на 13,5 тысячи человек,

колоннадная улица,

термы,

мосты римского времени.

Только за последние годы археологи сделали здесь ряд важных открытий:

обнаружили два кувшина с сотнями древних монет,

раскопали ворота агоры,

храм Зевса,

а также нашли остатки античных статуй.

Новые находки

Археологи из Университета Думплупинара в Кютахье провели новые раскопки в древнем городе Айзаной. В этом году работы проходили рядом с двумя римскими мостами, построенными через ручей Пенкалас.



Место раскопок в Айзаной / Фото Университет Думплупинар в Кютахье

В ходе раскопок исследователи обнаружили почти целую статую, у которой отсутствуют только часть постамента и одна ступня. Высота этой находки, представляющая собой мужскую фигуру, составляет около 210 сантиметров. Среди других обнаруженных древностей оказались каменные головы, изображающие греческих божеств и героев. Так, в руки ученых попали головы Эроса (божество любви), Диониса (бог растительности, виноградарства и виноделия), Геракла и некоторых других.

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Галерея находок археологов

Археологи отметили, что два года назад здесь уже находили безголовую статую Геракла. Поэтому они предположили, что это фрагменты одной и той же статуи, однако находки друг к другу не подошли. По данным исследователей, возраст раскопанных артефактов близок 1800-2000 годов.