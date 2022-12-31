В Турции во время раскопок нашли каменные головы античных богов – возраст находок поражает

31 декабря 2022, 14:01
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Источник:

Университет Думплупинар в Кютахье

Археологи произвели раскопки в древнем городе Айзаной, остатки которого расположены в Турции. Они обнаружили почти целую статую мужчины и каменные головы Эроса, Диониса, Геракла и некоторых других персонажей античной мифологии.

В турецкой провинции Кютахья, примерно в 50 километрах от ее одноименной столицы, расположены руины древнего города Айзаной, что пришло в упадок лишь в VII веке нашей эры. По данным исследователей, первые поселения здесь возникли около 3000 до нашей эры.

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Однако о ранних страницах его истории известно крайне мало, но хорошо изучен римский период, когда Айзаной достиг пика своего расцвета благодаря производству зерна, вина и овечьей шерсти.

Найдение города Айзаной

Европейские путешественники заново открыли древней Айзаной в 1824 году, однако систематические раскопки здесь начались только сто лет спустя. До сегодняшнего дня в этом городе сохранились остатки прекрасных сооружений. Среди них выделяются:

  • монументальный храм Зевса,
  • театр на 20 тысяч человек,
  • расположен рядом стадион на 13,5 тысячи человек,
  • колоннадная улица,
  • термы,
  • мосты римского времени.

Только за последние годы археологи сделали здесь ряд важных открытий:

  • обнаружили два кувшина с сотнями древних монет,
  • раскопали ворота агоры,
  • храм Зевса,
  • а также нашли остатки античных статуй.

Новые находки

Археологи из Университета Думплупинара в Кютахье провели новые раскопки в древнем городе Айзаной. В этом году работы проходили рядом с двумя римскими мостами, построенными через ручей Пенкалас.


Место раскопок в Айзаной / Фото Университет Думплупинар в Кютахье

В ходе раскопок исследователи обнаружили почти целую статую, у которой отсутствуют только часть постамента и одна ступня. Высота этой находки, представляющая собой мужскую фигуру, составляет около 210 сантиметров. Среди других обнаруженных древностей оказались каменные головы, изображающие греческих божеств и героев. Так, в руки ученых попали головы Эроса (божество любви), Диониса (бог растительности, виноградарства и виноделия), Геракла и некоторых других.

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Галерея находок археологов

Археологи отметили, что два года назад здесь уже находили безголовую статую Геракла. Поэтому они предположили, что это фрагменты одной и той же статуи, однако находки друг к другу не подошли. По данным исследователей, возраст раскопанных артефактов близок 1800-2000 годов.

Автор: Михайло Года