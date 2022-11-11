Юристы Twitter уходят, потому что действия Маска ведут к миллиардным штрафам и конфликту с FTC

Команда конфиденциальности и безопасности Twitter переживает нелегкие времена. Илон Маск "обошел стандартные процессы управления данными" и подверг компанию угрозе гигантских штрафов и судов. Сразу три директора службы безопасности подали в отставку.

Сразу двое сотрудников анонимно сообщили The Verge, что директор компании по вопросам конфиденциальности Дэмиен Киран, руководитель отдела информационной безопасности Леа Кисснер и директор по соответствию Марианн Фогарти подали в отставку.

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Работников все меньше, проблем все больше

Источник получил доступ к сообщению, опубликованному в Slack для работников Дэмиеном Кираном. В нем юрист пишет: "Илон показал, что его единственным приоритетом в отношении пользователей Twitter является то, как их монетизировать. Я не верю, что он работает на благо правозащитников, диссидентов, наших пользователей в регионах, которые монетизировать нельзя, и всех других пользователей, которые сделали Twitter глобальной городской площадью, которую вы все так долго строили и которую мы все любим".

Отметим, что в мае Федеральная торговая комиссия США (FTC) заключила мировое соглашение с Twitter после того, как компания была разоблачена в использовании персональных данных пользователей для таргетирования рекламы. Если Twitter не выполнит это соглашение, ведомство может наложить штрафы в миллиарды долларов. Однако нынешний глава юридического отдела Алекс Спиро якобы заявил, что Маск готов взять на себя "огромное количество" этих рисков, потому что "Илон запускает ракеты в космос, он не боится FTC".

Новый юридический отдел теперь просит инженеров "самостоятельно сертифицировать" соблюдение правил и других законов о конфиденциальности. Один из сотрудников на условиях конфиденциальности рассказал, что запуск обновленной подписки Twitter Blue проигнорировал привычную проверку конфиденциальности и безопасности компании, чего требует соглашение с FTC. Людям, обычно занимающимся этим вопросом, было предоставлено мало информации, поэтому нельзя сказать, что проверка была всеобъемлющей. Ни одна из рекомендаций, предоставленных так называемой "красной командой", не была выполнена.