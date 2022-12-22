Илон Маск начал искать нового руководителя Twitter еще до скандального опроса

Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового CEO компании. Сам он возглавил Twitter сразу после того, как купил компанию в октябре и уволил своего предшественника, Парага Агравала.

Как мы и предполагали в нашем предыдущем материале на эту тему, очередной опрос Илона Маска оказался анонсом – миллиардер и не собирался слушать мнение подписчиков, прекрасно понимая, каким будет результат голосования. Источник заявляет, что Маск начал искать себе замену еще до публикации, вызвавшей бурные обсуждения и споры, и даже ставшей причиной изменений в политике соцсети.

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Иллюзия выбора

Через два дня после публикации опроса Маск опубликовал новый твит, в котором заявил, что подаст в отставку, когда найдет нового человека.

Я подам в отставку с должности генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы занять этот пост! После этого я просто буду управлять командами программного обеспечения и серверов,

– говорится в твите.

Конечно, Маск не собирался высказываться о скромных умственных способностях своего преемника, а лишь таким своеобразным образом обратил внимание на сложность управления компанией. Мол, кандидат должен быть просто сумасшедшим, чтобы согласиться на такую тяжелую работу. Это и неудивительно: нынешний глава даже от рядовых сотрудников требует "хардкорной" сверхурочной работы в сжатые сроки, а от CEO будет ждать еще больше.

Однако вернемся к опросу. По словам Дэвида Фабера из CNBC, чьи отчеты достаточно надежны в таких вопросах, Маск активно искал замену еще до публикации опроса и "не стеснялся описывать свое пребывание в Twitter только как временное".

Еще в мае, когда до закрытия соглашения оставалось почти полгода, он сообщил инвесторам, что будет работать генеральным директором Twitter только в течение короткого периода времени.

Кроме того, во время недавнего судебного процесса о его заработной плате он свидетельствовал, что вообще не хочет быть CEO ни одной компании, не говоря уже о Twitter. "Я откровенно не хочу быть генеральным директором какой-либо компании", — сказал он под присягой, объяснив, что его раздражает это звание и он не рассматривает свою роль как традиционного исполнительного директора.

Кто будет новым директором пока неясно. Различные источники делают свои предположения, однако они являются не больше, чем теориями. Дэвид Фабер говорит, что этот поиск "продолжается".