Як ми й припускали в нашому попередньому матеріалі на цю тему, чергове опитування Ілона Маска виявилось анонсом – мільярдер і не збирався слухати думку підписників, чудово розуміючи, яким буде результат голосування. Джерело заявляє, що Маск почав шукати собі заміну ще до публікації, котра викликала бурхливі обговорення й суперечки, і навіть стала причиною змін у політиці соцмережі.

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Ілюзія вибору

Через два дні після публікації опитування Маск опублікував новий твіт, в якому заявив, що подасть у відставку, коли знайде нову людину.

Я подам у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб зайняти цю посаду! Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів,

– йдеться у твіті.

Звісно ж, Маск не мав наміру висловлюватися про скромні розумові здібності свого наступника, а лише таким своєрідним чином звернув увагу на складність керування компанією. Мовляв, кандидат повинен бути просто відчайдушним, щоб зголоситися на таку важку роботу. Це й не дивно: Нинішній глава навіть від рядових співробітників вимагає "хардкорної" понаднормової роботи в стислі терміни, а від CEO чекатиме ще більше.

Однак повернімося до опитування. За словами Девіда Фабера з CNBC, чиї звіти є досить надійними в таких питаннях, Маск активно шукав заміну ще до публікації опитування і "не соромився описувати своє перебування в Twitter лише як тимчасове".

Ще у травні, коли до закриття угоди лишалося майже пів року, він повідомив інвесторам, що працюватиме генеральним директором Twitter лише протягом короткого періоду часу.

Крім того, під час нещодавнього судового процесу щодо його заробітної плати він свідчив, що взагалі не хоче бути CEO жодної компанії, не кажучи вже про Twitter. "Я відверто не хочу бути генеральним директором будь-якої компанії", — сказав він під присягою, пояснивши, що його дратує це звання і він не розглядає свою роль як традиційного виконавчого директора.

Хто буде новим директором наразі неясно. Різні джерела роблять свої припущення, однак вони є не більше, ніж теоріями. Девід Фабер каже, що цей пошук "триває".