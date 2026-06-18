Прототип Стоунхенджа обнаружили в нескольких километрах от знаменитого монумента

Недалеко от самого известного мегалитического памятника в мире исследователи обнаружили следы сооружения, которое может изменить представления о истоках британской астрономии. Находка свидетельствует о том, что задолго до появления гигантских камней люди уже умели фиксировать движение небесных светил с помощью сложных деревянных конструкций.

Что было до Стоунхенджа

Археологи обнаружили остатки деревянного сооружения, построенного 5000 лет назад, всего в 5 километрах от легендарного Стоунхенджа. Этот объект, расположенный в деревне Булфорд, появился примерно за 500 лет до того, как люди начали возводить знаменитое каменное кольцо. Об этом сообщает издание New Scientist.

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Исследователи считают находку ранним прототипом монумента, поскольку она так же ориентирована на точки восхода и захода солнца во время летнего солнцестояния.

То, что мы имеем сейчас, впервые, – это фактическое доказательство того, что эти люди были способны фиксировать движение солнца,

– прокомментировал Фил Хардинг, руководитель раскопок в Wessex Archaeology.

Команда специалистов обнаружила памятник во время подготовки к строительству жилья для 5000 военнослужащих Министерства обороны Великобритании. Раскопки проводились в 2015–2017 годах, однако результаты детальных анализов обнародовали только сейчас, пишет ScienceAlert.

Самым интересным элементом оказались две глубокие ямы, расположенные на расстоянии 120 метров друг от друга. Сегодня одна из них находится на небольшом поле, а другая, вероятно, оказалась прямо под гостиной одного из недавно построенных частных домов. Учёные выяснили, что в этих ямах когда-то стояли массивные деревянные столбы из ясеня высотой около 4 метров.



Реконструкция того, как могли выглядеть древние сооружения на этом месте / Изображение Marijane Porter, Wessex Archaeology

Астрономическая точность древних строителей

Благодаря радиоуглеродному датированию археологи установили, что объект активно использовался около 2950 года до нашей эры. Хотя строительство самого Стоунхенджа началось примерно в то же время (около 3100 года до нашей эры), каменные колонны, ориентированные на солнце, появились там лишь спустя полтысячелетия. Это делает находку в Булфорде одним из древнейших примеров архитектуры, связанной с астрономическими явлениями, на Британских островах.

Для проверки точности ориентации компания Wessex Archaeology привлекла Фабио Сильву, археолога, специализирующегося на изучении неба. Используя 3D-моделирование ландшафта и данные о движении солнца тысячи лет назад, он подтвердил, что линия между столбами идеально совпадала с точкой восхода солнца во время летнего солнцестояния.

Несмотря на то, что математическое отклонение составляло около 1 градуса, Сильва объяснил это шириной самих столбов, которая достигала 50 сантиметров. Если учесть этот размер, точность оказывается абсолютной. Вероятность случайного совпадения в таком случае составляет менее 0,5 процента.

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Ритуалы, праздники и связь с далеким севером

Помимо главных столбов, археологи раскопали 48 ям меньшего размера, где обнаружили керамику, кости животных, обработанный кремень и древесный уголь. Среди артефактов выделяется редкий дискообразный нож, который ученые интерпретируют как символическое изображение солнца. Эти находки указывают на то, что Булфорд был местом массовых празднований и религиозных обрядов, которые собирали десятки или даже сотни людей.



Нож из кремня, найденный в Булфорде / Фото Wessex Archaeology

Это, вероятно, их способ сказать своим божествам: пожалуйста, помните о нас, берегите нас и оберегайте от бед,

– добавил доктор Мэтт Лейверс, старший менеджер по исследованиям в Wessex Archaeology.

Исследование также выявило неожиданные культурные связи. Часть найденной керамики почти не отличается от образцов, которые изготавливали в то же время на Оркнейских островах – архипелаге на крайнем севере Шотландии. Это подтверждает теорию о тесных контактах между жителями разных концов Британских островов в доисторические времена.



Осколок керамики, найденный в Булфорде / Фото Wessex Archaeology

К слову, недавние исследования также доказали, что 6-тонный "алтарный камень" Стоунхенджа привезли именно из северо-восточной Шотландии, а не из Уэльса, как считалось ранее.

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Булфорд не был единственным местом, где люди интересовались небом. Рядом, в Ларкхилле, находится ещё более древнее сооружение, датируемое 3700 годом до нашей эры, вход в которое также направлен на восход солнца. Это свидетельствует о том, что неолитические общины на протяжении тысячелетий интегрировали солнечные циклы в свою архитектуру, постепенно совершенствуя методы наблюдения, что в конечном итоге привело к созданию величественного Стоунхенджа.