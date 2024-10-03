У Telegram проблемы: масштабный сбой затронул миллионы пользователей
Пользователи Telegram жалуются на очередной сбой в мессенджере Telegram. Вот все, что известно на данный момент.
Что происходит
Не прошло и суток с тех пор, как Telegram пережил последний сбой, как мессенджер столкнулся с новыми проблемами. Как и вчера, пользователи жалуются на очень медленную отправку сообщений, пишет 24 Канал.
Ранее В работе Telegram фиксируют сбой, пользователи жалуются на проблемы
Так же медленно загружаются и медиафайлы, чаты, не сразу обновляются страницы.
Причины сбоев неизвестны, ведь их никто не комментирует. Но такая регулярность может свидетельствовать, что компания проводит какую-то работу внутри приложения, чтобы внести изменения в то, как он функционирует, после последних событий вокруг задержания Павла Дурова.
В пользу этого предположения говорит тот факт, что сбой касался всего мира, а не какого-то отдельного региона, как это часто бывает: о трудностях сообщили пользователи в США, Алжире, Австрии, Армении и других стран.
По состоянию на 16:16 мессенджер полностью восстановил стабильную работу.
- Напомним, Telegram вводит усиленные меры для борьбы с незаконной деятельностью, включая удаление проблемного контента с помощью искусственного интеллекта, а также призывает пользователей сообщать об опасном контенте.
- Тем временем в Украине Национальный координационный центр кибербезопасности Украины сообщил об ограничении использования Telegram для госслужащих. Его ввели из-за возможного доступа российских спецслужб к информации и личным сообщениям пользователей.