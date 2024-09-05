В X, Илона Маска, все очень плохо: платформу массово покидают рекламодатели

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, столкнулась с очередной катастрофой. Ее снова массово покидают рекламодатели на фоне растущего беспокойства токсичным контентом и противоречивой политикой Маска.

Согласно новому исследованию, только 4% маркетологов считают X безопасным пространством для рекламы брендов, и перспективы рекламного бизнеса платформы продолжают ухудшаться.

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X стремительно теряет доверие

Исследование также показывает, что 26% маркетологов планируют сократить свои расходы на рекламу на X уже в следующем году. Опрос, в котором приняли участие 18 000 потребителей и 1000 маркетологов со всего мира, подчеркивает резкое снижение доверия рекламодателей к платформе.

Это стало следствием полуторагодичных проблем, с которыми столкнулась X, когда многочисленные крупные рекламодатели сократили или прекратили свои расходы из-за беспокойства относительно роста количества языка ненависти и другого токсичного контента после приобретения компании Илоном Маском.

Маск против рекламодателей

Действия Маска только усилили эти опасения. В публичном ответе брендам, обеспокоенным проблемам и засилью ботов на платформе, Маск послал их "к черту" и обвинил рекламодателей в шантаже компании.

Несмотря на снижение доверия рекламодателей, X утверждает, что ее платформа теперь предлагает лучшую безопасность размещения рекламы и улучшенные показатели эффективности. В комментарии Financial Times компания X заявила:

Рекламодатели знают, что X теперь предлагает большую безопасность размещения рекламы для брендов, а также лучшие показатели эффективности и аналитики, чем когда-либо прежде, с беспрецедентным уровнем использования платформы.

Тем не менее, X публично не отреагировала на недавние сообщения. Однако компания обратилась в суд, подав иски против отраслевой группы и нескольких глобальных компаний, обвинив их в участии в незаконном бойкоте платформы.

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Поскольку рекламная индустрия все больше дистанцируется от X, растет беспокойство относительно будущего платформы, поскольку ее зависимость от рекламы и доходов ставит ее в очень нестабильное положение, а инвесторы этим точно не будут довольны.