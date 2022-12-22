Ученые предложили метод выявления активности инопланетного варп-двигателя, если таковой существует

Группа ученых предложила использовать существующие земные обсерватории для охоты на продвинутые инопланетные формы жизни. Ученые предлагают искать активность гипотетических варп-двигателей.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Карнеги-Меллоне и других университетах утверждают, что поиск определенных типов сигналов гравитационных волн может выявить существование передовых технологий, способных их производить.

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Конечно, это достаточно серьезное предположение, но в то же время это увлекательный потенциальный новый способ исследования космоса на предмет наличия жизни.

Что укажет нам на существование инопланетян

Гравитационные волны, в отличие от электромагнитных сигналов, можно обнаружить на огромных расстояниях, а это значит, что мы могли бы просканировать глубочайшие глубины космоса на предмет их обнаружения.

До сих пор считалось, что обнаружившиеся мы гравитационные волны были созданы столкновениями между черными дырами и нейтронными звездами. Эти мощные события посылают массивные пульсации в пространстве и времени, зафиксированные такими обсерваториями, как Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) в США.

Но ученые утверждают, что инопланетные цивилизации могут создавать подобные пульсации с помощью варп-двигателей, являющихся сугубо гипотетическими движущими системами, позволяющими космическим кораблям путешествовать на чрезвычайных скоростях близких к скорости света.

Но прежде чем мы сможем начать охоту на инопланетные варп-двигатели, человечеству сначала стоит изрядно доработать собственные технологии.