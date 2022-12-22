Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, Карнегі-Меллона та інших університетів стверджують, що пошук певних типів сигналів гравітаційних хвиль може виявити існування передових технологій, здатних їх виробляти.

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Звісно, це доволі серйозне припущення, але водночас, це захоплюючий потенційний новий спосіб дослідження космосу на предмет наявності життя.

Гравітаційні хвилі, на відміну від електромагнітних сигналів, можна виявити на величезних відстанях, а це означає, що ми могли б просканувати найглибші глибини космосу на предмет їх виявлення.

Що вкаже нам на існування іншопланетян

Досі вважалося, що гравітаційні хвилі, які ми виявили, були створені зіткненнями між чорними дірами і нейтронними зорями. Ці потужні події посилають масивні пульсації в просторі і часі, які були зафіксовані такими обсерваторіями, як Лазерна інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія (LIGO) в США.

Але вчені стверджують, що інопланетні цивілізації можуть створювати подібні пульсації за допомогою варп-двигунів, які є суто гіпотетичними рушійними системами, що дозволили б космічним кораблям подорожувати на надзвичайних швидкостях близьких до швидкості світла.

Але перш ніж ми зможемо почати полювання на інопланетні варп-двигуни, людству спершу варто добряче доопрацювати власні технології.