Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Карнеги-Меллоне и других университетах утверждают, что поиск определенных типов сигналов гравитационных волн может выявить существование передовых технологий, способных их производить.

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Конечно, это достаточно серьезное предположение, но в то же время это увлекательный потенциальный новый способ исследования космоса на предмет наличия жизни.

Гравитационные волны, в отличие от электромагнитных сигналов, можно обнаружить на огромных расстояниях, а это значит, что мы могли бы просканировать глубочайшие глубины космоса на предмет их обнаружения.

Что укажет нам на существование инопланетян

До сих пор считалось, что обнаружившиеся мы гравитационные волны были созданы столкновениями между черными дырами и нейтронными звездами. Эти мощные события посылают массивные пульсации в пространстве и времени, зафиксированные такими обсерваториями, как Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) в США.

Но ученые утверждают, что инопланетные цивилизации могут создавать подобные пульсации с помощью варп-двигателей, являющихся сугубо гипотетическими движущими системами, позволяющими космическим кораблям путешествовать на чрезвычайных скоростях близких к скорости света.

Но прежде чем мы сможем начать охоту на инопланетные варп-двигатели, человечеству сначала стоит изрядно доработать собственные технологии.