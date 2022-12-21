Что случилось

Ракета стартовала с европейского космопорта во французской Гвиане в 3:47 по киевскому времени. Хотя первая ступень ракеты, P120C, выполнила свою работу в штатном режиме, вторая ступень Zefiro 40 не смогла справиться с задачей.

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По данным французской Arianespace, примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой в работе Zefiro 40, после чего миссия Vega C была окончена. В настоящее время проводится анализ данных для выявления причин аварии.

Что известно о ракете

Ракета высотой 35 метров представляет собой более современную версию носителя Vega, совершившего первый полет еще в 2012 году. Vega C может вывести около 2300 килограммов на солнечно-синхронную орбиту – в отличие от варианта Vega, позволяющего доставить только 1500 килограммов.

Что известно об потерянных спутниках

Космические аппараты Airbus Pléiades Neo 5 и Pléiades Neo 6 вместе весили около 1977 килограммов и должны были отправиться на солнечно-синхронную орбиту, завершив формирование спутниковой группировки Airbus, предназначенной для наблюдения за Землей.

Известно, что группировка состоит из идентичных спутников, построенных с использованием новейших технологий Airbus, и позволяет снимать любую точку мира по несколько раз ежедневно с разрешением от 30 сантиметров. Спутники способны сделать снимок в течение 15 минут после поступления команды и отправить его на Землю в течение следующего часа. Они более совершенны, чем сопоставимые модели конкурентов и будут первыми "полностью коммерчески доступными" в своем классе.

В июле 2022 года Vega C успешно выполнила свою миссию, выведя в космос 295-килограммовый спутник LARES-2, разработанный Итальянским космическим агентством, а также шесть сопутствующих кубсатов.

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Перенос запуска и неудача

Первоначально старт очередной миссии рассчитывали организовать 24 ноября, но Arianespace отложила его почти на месяц для замены в ракете неисправного оборудования. Процесс потребовал ремонта разгонного блока на объекте в Гвиане. Дальнейшее расследование должно определить роль неисправного оборудования в неудаче запуска.