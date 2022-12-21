Що трапилося

Ракета стартувала з європейського космопорту у французькій Гвіані о 3:47 за київським часом. Хоча перший ступінь ракети, P120C, виконав свою роботу в штатному режимі, другий ступінь Zefiro 40 не зміг впоратися із завданням.

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За даними французької Arianespace, приблизно через 2 хвилини 27 секунд після старту стався збій у роботі Zefiro 40, після чого місія Vega C була закінчена. Наразі здійснюється аналіз даних для виявлення причин аварії.

Що відомо про ракету

Ракета заввишки 35 метрів являє собою більш сучасну версію носія Vega, який здійснив перший політ ще 2012 року. Vega C може вивести близько 2300 кілограмів на сонячно-синхронну орбіту – на відміну від варіанту Vega, який давав змогу доставити тільки 1500 кілограмів.

Що відомо про втрачені супутники

Космічні апарати Airbus Pléiades Neo 5 і Pléiades Neo 6 разом важили близько 1977 кілограмів і мали вирушити на сонячно-синхронну орбіту, завершивши формування супутникового угруповання Airbus, призначеного для спостереження за Землею.

Відомо, що угруповання складається з ідентичних супутників, побудованих з використанням новітніх технологій Airbus, і дає змогу знімати будь-яку точку світу, по кілька разів щодня з роздільною здатністю від 30 сантиметрів. Супутники здатні зробити знімок протягом 15 хвилин після того, як надійшла команда, і відправити його на Землю протягом наступної години. Вони досконаліші, ніж зіставні моделі конкурентів і будуть першими "повністю комерційно доступними" у своєму класі.

У липні 2022 року Vega C успішно виконала свою місію, вивівши в космос 295-кілограмовий супутник LARES-2, розроблений Італійським космічним агентством, а також шість супутніх кубсатів.

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Перенесення запуску і невдача

Спочатку старт чергової місії розраховували організувати 24 листопада, але Arianespace відклала його майже на місяць для заміни в ракеті несправного обладнання. Процес вимагав ремонту розгінного блоку на об'єкті в Гвіані. Подальше розслідування має визначити роль несправного обладнання в невдачі запуску.