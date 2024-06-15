Как могли бы выглядеть инопланетяне?

Человечество много лет ищет внеземную жизнь, надеясь, что она во Вселенной не одинока. Мы также десятилетиями пытаемся представить, какими бы могли быть виды, гипотетически населяющие далекие планеты. Об этом есть немало фантастических и научных фильмов с предположениями и попытками визуализировать возможные варианты, а мнения разных ученых сильно расходятся в этом вопросе.

Мы привыкли видеть инопланетян в виде зеленых или серых гуманоидов с хилыми телами, или же коренастыми хищниками с острыми зубами и животными инстинктами вместо разума. Но если пришельцы и существуют, то вряд ли они будут похожими на этих персонажей, уверены ученые. Зато уникальная среда спутников или экзопланет, которые эти пришельцы называют домом, может сделать их физиологию совершенно отличной от земной.

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Как могут выглядеть инопланетяне

Некоторые инопланетяне могут эволюционировать до того, чтобы летать только в небе своей планеты вследствие плотной планетарной атмосферы, говорит Адам Франк, профессор астрофизики из Университета Рочестера.

Или, в случае планет с высокой гравитацией, по его словам, инопланетяне могут стать более выносливыми, "больше похожими на слонов".

Возможно, жизнь эволюционирует, чтобы жить под землей. Если планета имеет высокий уровень радиации, который не поглощается озоном, это может привести к появлению подземной жизни, которая использует почву как защиту. В этом случае простая многоклеточная жизнь может быть похожа на грибы. Хотя мы обычно видим плодовое тело гриба над землей, большая часть его жизни на самом деле происходит внизу в разветвленной сети корней. Даже на Земле больше разновидностей живет под землей, чем на поверхности.

Работа, опубликованная в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society в 2019 году, предполагает, что в случаях экстремального ультрафиолетового (УФ) излучения инопланетяне могут светиться красным, синим или зеленым цветом, чтобы защитить себя. Как и некоторые кораллы, эти организмы могут иметь белки или пигменты, которые могут поглощать часть энергии ультрафиолета, что заставит их светиться в более безопасной длине волны видимого спектра.

Еще одной потенциальной адаптацией, по словам Франка, могли бы стать инопланетяне с очень медленным метаболизмом вследствие холодной температуры их родного мира. Титан, крупнейший спутник Сатурна, является прекрасным примером очень холодного мира, который, по предположениям ученых, может быть домом для экстремальных форм жизни, обитающих в метановых морях. Ленивцы на Земле являются примером животных с чрезвычайно медленным метаболизмом - у них он составляет лишь 40-45% от метаболизма других животных их размера. Как следствие, они двигаются очень медленно.

Суть сводится к тому, что мы можем лишь строить предположения, поскольку не имеем никакого понятия, в каких условиях эволюционирует гипотетическая инопланетная жизнь. Поскольку эволюция по большей части случайна, на нее влияют непредсказуемые мутации в генах, изменения окружающей среды, меняющиеся потребности существа и прочее.

Тот или иной вид может жить тысячи и миллионы лет возле земли, но если в этой местности появится опасный хищник, животные могут развить крылья, как механизм безопасности, что спасет их от истребления, или начать зарываться в глубокие норы.

Так же на эволюционные изменения влияет климат, наличие пищи, доступность способов размножения и очень много других факторов.

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Могут ли инопланетяне быть похожи на людей

В глобальном плане возможно все. Некоторые ученые предполагают, что пригодных для жизни планет во Вселенной миллионы, и на многих из них может развиваться жизнь. Поэтому гипотетически условия могли бы совпасть – в конце концов, однажды это уже произошло, то почему бы не могло произойти снова? Однако вероятность этого настолько мала, что почти отсутствует. Человек стал таким, каким есть, благодаря миллионам лет случайных эволюционных изменений.

Если бы, скажем, 100 миллионов лет назад наш далекий предок по какой-то причине ушел жить в воду, а не остался на суше, то, вероятно, мы бы выглядели совсем иначе, и вообще не получили бы большой мозг и разум. Если бы в какой-то момент на планете было холоднее или теплее, или был тоньше озоновый слой, или в системе было два солнца или больше спутников, или планета находилась дальше от звезды, все было бы иначе.

Та точка, в которой мы, Homo sapiens, находимся сегодня, стала возможной благодаря миллионам различных факторов как в масштабах космоса, так и в масштабах отдельных экосистем, а также определенной доле везения.

Ученые говорят, что вероятнее всего внеземная жизнь существует в виде микроорганизмов. По крайней мере, в пределах Солнечной системы.

Гораздо вероятнее, что жизнь была бы одноклеточной. Большую часть времени на Земле существовала только микробная жизнь. Даже сегодня большая часть биосферы является микробной,

– говорит Сара Ругхаймер, доцентка кафедры астрономии и астрофизики в Йоркском университете в Торонто.

Обнаружить жизнь одноклеточных организмов на других планетах может оказаться сложной задачей, поскольку они не излучают в космос радиосигналы. Но ученые предлагают искать другие признаки, которые могли оставить после себя микробы. Например, газы, которые вырабатывает лишь органическая жизнь в процессе своей жизнедеятельности.

Стоит также отметить, что некоторые ученые предлагают идею существования жизни на основе не углерода, как наша, а на основе кремния. Какой могла бы быть она, крайне трудно представить. Могла бы она эволюционировать? Нужны ли были бы ей такие же природные условия, как и нам? Мы не знаем. Возможно, такой жизни для существования нужен был бы не кислород, а метан или другой газ, который доминирует на его планете.