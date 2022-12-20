Робот Marvel с магнитными лапами передвигается по стенам и потолку

Инженеры с каждым разом представляют все более развитых и совершенных роботов, с новыми характеристиками и умениями. В этот раз они показали четвероногую машину, способную подниматься на вертикальную стену и на потолок.

Над конструкцией работали робототехники Корейского института передовых технологий (KAIST) совместно с коллегами из Университета Иллинойса (США). Такой робот, конечно, не всюду найдет применение.

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Что известно о новом роботе

За основу взяли уже привычную конструкцию робособаки с четырьмя лапами. На их концах установлены мощные магниты, поэтому стены и потолки, к которым они будут цепляться, должны быть из металла. Нетрудно предположить, что применять таких помощников можно будет, например, на нефтяных резервуарах, мостах, водонапорных башнях, кораблях и других крупных металлических конструкциях.

Для взаимодействия с поверхностями Marvel (сокращение Magnetically Adhesive Robot for Versatile and Expeditious Locomotion) использует комбинацию магнитных эластомеров и электромагнитов (для намагничивания/размагничивания), что гарантирует необходимое чередование ног, когда одна пара прилипает к поверхности, а другая делает шаг вперед. Перед тем, как начать подниматься, будучи еще на земле, Marvel делает специальное действие, напоминающее поведение кошки перед скачком – он упирается передними лапами в поверхность, проверяя ее устойчивость.

В лаборатории робот уже научился делать шаги в десять сантиметров, переступать через небольшие препятствия, постепенно переходя со стены на потолок, и даже нести на себе полезный груз весом около трех килограммов.

Еще более впечатляющими оказались результаты полевых испытаний: Marvel вылез по изогнутой, ржавой покрытой пылью поверхности топливного резервуара со скоростью 0,35 метра в секунду, минуя встречные препятствия.

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