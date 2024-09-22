В течение многих лет господствующей была гипотеза о том, что жизнь зародилась благодаря "пребиотической химии" – процессу, в котором органические соединения на Земле со временем самоорганизовались, в конце концов образовав живые организмы. Однако исследование опубликованное в журнале Nature Astronomy предлагает другой взгляд.

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Господствующая теория столкнулась со значительной проблемой: в поверхностных породах Земли не хватает реактивных и растворимых форм ключевых элементов, таких как фосфор, сера, азот и углерод, которые являются жизненно важными для жизни.

Исследователи отмечают, что жизнь на Земле сталкивается с интенсивной конкуренцией за эти дефицитные ресурсы. Тайна углублялась, когда ученые предполагали, как жизнь могла возникнуть в таких ограниченных условиях.

Старая теория имеет новые подтверждения

Ранее широко распространенным было мнение, что ингредиенты для жизни должны были попасть на Землю из космоса. Однако оставалось непонятным, как эти материалы могли пережить путешествие сквозь земную атмосферу.

В своем исследовании ученые обратили внимание на космическую пыль – материал, образующийся в результате столкновений между астероидами или распада комет. В отличие от более крупных объектов, которые разрушаются при вхождении в атмосферу Земли, частицы космической пыли проходят через нее более мягко, сохраняя примитивные элементы, которые могли быть критически важными для жизни.

Космическая пыль достигает Земли в постоянном потоке, и часть ее проходит через атмосферу относительно неповрежденной,

– пишут ученые.

Хотя космическая пыль может казаться правдоподобным источником материалов, необходимых для поддержания жизни, ее часто игнорировали в пребиотических теориях из-за того, что она имеет тенденцию распространяться на больших территориях, что затрудняет ее изучение в высоких концентрациях.

Однако исследователи утверждают, что природные процессы, такие как ветер, реки и ледники, концентрируют мелкозернистые материалы, включая космическую пыль, в определенных местах, таких как песчаные дюны, пляжи и ледниковые отложения. Такая концентрация космической пыли могла создать идеальную среду для зарождения жизни.

Чтобы исследовать эту возможность, команда использовала астрофизические симуляции и геологические модели, чтобы оценить количество и состав космической пыли, которая накопилась на Земле в течение первых 500 миллионов лет после столкновения с Луной – периода, когда столкновения между небесными телами были обычным явлением в Солнечной системе.

Их модели показали, что количество космической пыли на ранней Земле могло быть в 100-10 000 раз больше, чем сегодня.

Результаты исследования

Исследование показало, что хотя космическая пыль составляет лишь небольшую часть глубоководных отложений, она может составлять более 50% отложений в пустынях и ледниковых районах. Самые высокие концентрации – более 80% – были обнаружены в таких средах, как криоконитовые лунки на ледниках, где таяние льда собирает космическую пыль. Эти области, вместе с прогляциальными озерами, могли обеспечивать подходящую среду для ранних стадий развития жизни.

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Полученные данные ставят под сомнение предположение, что космическая пыль сыграла незначительную роль в возникновении жизни. По мнению исследователей, среды, богатые космической пылью, такие как криоконитовые скважины или ледниковые регионы, могли поддерживать ранние химические процессы, приведшие к развитию жизни на Земле.

Это исследование открывает новые пути для понимания того, как зародилась жизнь, и предполагает, что космическая пыль, возможно, была критически важным ингредиентом в рецепте жизни.