Подводное путешествие

На видео и изображениях, снятых со спины морских львов (Neophoca cinerea), зрителю демонстрируют шесть сред обитания на расстоянии от 5 до 110 метров от австралийского побережья. Среди них: риф из макроводорослей, луг из макроводорослей, голый песок, губка/песок, риф из беспозвоночных и валуны из беспозвоночных. Эти биотопы варьируются от подводных лесов водорослей и бесплодного песчаного дна до сложных сообществ на рифах и валунах, кишащих разнообразными морскими обитателями.

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Использование видеозаписей животных и данных о передвижении придонных хищников является действительно эффективным способом картографирования различных придонных биотопов на больших участках морского дна,

– говорит ведущий автор исследования Натан Ангелакис, научный сотрудник Университета Аделаиды и Южноавстралийского института исследований и разработок.

Он добавляет, что эти данные полезны как для картографирования критически важных сред обитания таких исчезающих видов, как австралийский морской лев, так и в более широком смысле – для картографирования неисследованных участков морского дна.

Смотрите запись подводных путешествий морского льва: видео

Исследовательская группа использовала примерно 89 часов видеоматериалов для моделирования среды обитания на континентальном шельфе Южной Австралии вблизи острова Кенгуру. Модели предсказали обширные ареалы обитания в регионах у побережья. Модели также использовали океанографические данные, полученные за 21 год наблюдений и измерений, проведенных различными командами, что дало более полную картину окружающей среды у побережья.

Привязывание камер к морским млекопитающим — идея не новая. В 2022 году команда исследователей использовала дельфинов для съемки видеоматериалов у побережья Калифорнии. Но недавнее исследование демонстрирует, как такой подход можно использовать с целью сохранения природы.

В новом исследовании команда также привязала к морским львам GPS-логгеры со спутниковой связью, что позволило отслеживать местонахождение животных в режиме реального времени. Фиксация положения и скорости животных позволяет исследователям отслеживать их, даже когда они находятся глубоко в океане. Подобным образом действовала группа исследователей, которая изучала режим сна слонов в 2023 году.

По данным статьи 2021 года, популяция австралийских морских львов сократилась более чем на 60% за последние четыре десятилетия. Таким образом, новые видео со спины животных служат двум целям: предоставляют исследователям новые данные о морской среде у побережья, а также картографируют места обитания этого вида, чтобы их можно было сохранить.