Підводна подорож

На відео та зображеннях, знятих зі спини морських левів (Neophoca cinerea), глядачеві демонструють шість середовищ існування на відстані від 5 до 110 метрів від австралійського узбережжя. Серед них: риф з макроводоростей, луг з макроводоростей, голий пісок, губка/пісок, риф з безхребетних і валуни з безхребетних. Ці біотопи варіюються від підводних лісів водоростей і безплідного піщаного дна до складних спільнот на рифах і валунах, що кишать різноманітними морськими мешканцями.

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Використання відеозаписів тварин і даних про пересування придонних хижаків є дійсно ефективним способом картографування різноманітних придонних біотопів на великих ділянках морського дна,

– каже провідний автор дослідження Натан Ангелакіс, науковий співробітник Університету Аделаїди і Південноавстралійського інституту досліджень і розробок.

Він додає, що ці дані корисні як для картографування критично важливих середовищ існування таких зникаючих видів, як австралійський морський лев, так і в ширшому сенсі – для картографування недосліджених ділянок морського дна.

Дивіться запис підводних подорожей морського лева: відео

Дослідницька група використала приблизно 89 годин відеоматеріалів для моделювання середовищ існування на континентальному шельфі Південної Австралії поблизу острова Кенгуру. Моделі передбачили великі ареали проживання в регіонах біля узбережжя. Моделі також використовували океанографічні дані, отримані за 21 рік спостережень і вимірювань, проведених різними командами, що дало повнішу картину довкілля біля узбережжя.

Прив'язування камер до морських ссавців — ідея не нова. У 2022 році команда дослідників використовувала дельфінів для зйомки відеоматеріалів біля узбережжя Каліфорнії. Але нещодавнє дослідження демонструє, як такий підхід можна використовувати з метою збереження природи.

У новому дослідженні команда також прив'язала до морських левів GPS-логери з супутниковим зв'язком, що дозволило відстежувати місцезнаходження тварин у режимі реального часу. Фіксація положення і швидкості тварин дозволяє дослідникам відстежувати їх, навіть коли вони перебувають глибоко в океані. Подібним чином діяла група дослідників, яка вивчала режим сну слонів у 2023 році.

За даними статті 2021 року, популяція австралійських морських левів скоротилася більш ніж на 60% за останні чотири десятиліття. Таким чином, нові відео зі спини тварин слугують двом цілям: надають дослідникам нові дані про морське середовище біля узбережжя, а також картографують місця проживання цього виду, щоб їх можна було зберегти.