Украина поднялась на шестое место в мире по масштабам утечек данных

Глобальный всплеск кибератак и ситуация в Украине

Аналитический отчет компании Surfshark показал резкое изменение картины цифровых угроз, о чем пишет издание TechRadar. Только за три месяца в Украине зафиксировали утечку 2,6 миллиона учетных записей.

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Специалисты правительственной группы CERT-UA обработали около 200 инцидентов, направленных против граждан, за период с января по сентябрь, тогда как годом ранее было зафиксировано лишь 80 подобных случаев. Большинство атак касалось фишинга с целью похищения доступа к Telegram и Signal.

Кто возглавляет антирейтинг утечек

Соединенные Штаты Америки сохранили статус абсолютного лидера по масштабам инцидентов – на эту страну пришлось 38,1 миллиона утечек, или почти 31% от общемирового количества. В первую пятерку также вошли Бразилия с 7 миллионами скомпрометированных профилей, Великобритания с 5,8 миллиона, Индия с 5,5 миллиона и Австралия с 3,1 миллиона.

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Наиболее драматичные изменения произошли в Великобритании, где объем утечек вырос на 121,6%, выведя страну на первое место в Европе вместо Франции. На британские учреждения был совершен ряд громких атак: хакерская группировка ExfilSquad заявила о похищении контактов более 100 тысяч сотрудников полиции из базы Police National Legal Database и около 600 тысяч записей Министерства образования.

В то же время во Франции ситуация существенно стабилизировалась – количество скомпрометированных учетных записей сократилось с 19,7 миллиона до 2,4 миллиона. По плотности атак лидирует Эстония, где аналитики насчитали 118 утечек на каждую 1000 жителей, что превышает показатели Австралии, США и Великобритании.

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Мы видим, что атаки различаются в зависимости от страны, поскольку злоумышленники ищут самые лакомые цели, иногда ради финансовой, а иногда ради политической выгоды– прокомментировал руководитель отдела безопасности Surfshark Томас Стамулис.

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Как пользователям защитить свои данные

Томас Стамулис предупредил, что похищенная информация может оставаться скрытой в течение длительного времени до ее практического использования. Специалист посоветовал рассматривать личные данные как конфиденциальные по умолчанию и предоставлять настоящие данные исключительно в официальных анкетах или документах. Для остальных онлайн-сервисов следует использовать псевдонимы, дополнительные электронные почтовые ящики или инструменты маскировки почты.

Менеджеры паролей и двухфакторная аутентификация защищают от взлома других учетных записей в случае кражи одного логина. Также минимизировать наличие личной информации в сети помогают сервисы удаления персональных данных и защиты от кражи личных данных, которые своевременно предупреждают об угрозах.

В целом эксперты отмечают, что большинство утечек происходит непосредственно на серверах корпораций, а не на устройствах пользователей, поэтому даже надежный VPN не гарантирует защиты без соблюдения личной цифровой гигиены.

Как ранее сообщал 24 Канал, Украина уже оказалась в тройке главных мишеней хакеров в мире из-за непрекращающихся атак злоумышленников. Отчет Microsoft также закрепил за нашей страной первое место в Европе по уровню кибердавления в первой половине года.