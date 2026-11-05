Україна злетіла на шосте місце у світі за масштабами витоків даних

Глобальний сплеск кібератак і ситуація в Україні

Аналітичний звіт компанії Surfshark показав різку зміну картини цифрових загроз, про що пише видання TechRadar. Лише за три місяці в Україні зафіксували витік 2,6 мільйона облікових записів.

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Фахівці урядової команди CERT-UA опрацювали близько 200 інцидентів, націлених на громадян, за період із січня до вересня, тоді як роком раніше зафіксували лише 80 подібних випадків. Більшість атак стосувалася фішингу для викрадення доступів до Telegram і Signal.

Хто очолює антирейтинг витоків

Сполучені Штати Америки зберегли статус абсолютного лідера за масштабами інцидентів – на цю країну припало 38,1 мільйона витоків, або майже 31% загальносвітової кількості. До першої п'ятірки також увійшли Бразилія із 7 мільйонами скомпрометованих профілів, Велика Британія з 5,8 мільйона, Індія з 5,5 мільйона та Австралія з 3,1 мільйона.

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Найбільш драматичні зміни відбулися у Великій Британії, де обсяг витоків зріс на 121,6%, вивівши країну на перше місце в Європі замість Франції. На британські установи здійснили низку гучних нападів: хакерське угруповання ExfilSquad заявило про викрадення контактів понад 100 тисяч працівників поліції з бази Police National Legal Database та близько 600 тисяч записів Міністерства освіти.

Водночас у Франції ситуація суттєво стабілізувалася – кількість скомпрометованих облікових записів скоротилася з 19,7 мільйона до 2,4 мільйона. За щільністю атак першість утримує Естонія, де аналітики нарахували 118 витоків на кожну 1000 жителів, що перевищує показники Австралії, США та Великої Британії.

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Ми можемо бачити, що атаки різняться залежно від країни, оскільки зловмисники шукають найласіші цілі, іноді заради фінансової, а іноді заради політичної вигоди– прокоментував керівник відділу безпеки Surfshark Томас Стамуліс.

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Як користувачам уберегти свої дані

Томас Стамуліс застеріг, що викрадена інформація може залишатися прихованою протягом тривалого часу перед її практичним використанням. Фахівець порадив сприймати персональні відомості як чутливі за замовчуванням і надавати справжні дані виключно в офіційних анкетах чи документах. Для решти онлайн-сервісів варто застосовувати псевдоніми, додаткові електронні скриньки або інструменти маскування пошти.

Менеджери паролів та двофакторна автентифікація захищають від зламу інших облікових записів у разі викрадення одного логіна. Також мінімізувати присутність приватної інформації в мережі допомагають сервіси видалення персональних даних і захисту від крадіжки ідентичності, які вчасно попереджають про загрози.

Загалом експерти наголошують, що більшість витоків стається безпосередньо на серверах корпорацій, а не на пристроях користувачів, тому навіть надійний VPN не гарантує захисту без дотримання особистої цифрової гігієни.

Як раніше повідомляв 24 Канал, Україна вже опинилася в трійці головних мішеней хакерів у світі через безперервні операції зловмисників. Звіт Microsoft також закріпив за нашою державою перше місце в Європі за рівнем кібертиску в першій половині року.