Украинские государственные реестры восстановлены после масштабной российской кибератаки

Украина возобновила работу государственных реестров после крупнейшей российской кибератаки, произошедшей в декабре 2024 года. Сейчас информация, внесенная во время восстановления, обновляется и актуализируется.

По словам министра юстиции Украины Ольги Стефанишин, обновление данных в реестрах сейчас осуществляют специалисты исполнительной службы и частные исполнители, сообщает 24 Канал.

А тем временем Исследователи предупреждают о "гиперперсонализированных" хакерских атаках на основе ИИ

После атаки сотрудничество с руководителем государственного предприятия "Национальные информационные системы" (НАИС) было прекращено. Сейчас продолжается уголовное расследование, которое было начато сразу после обнаружения взлома. Также впервые проведен аудит деятельности НАИС и начато внутреннее расследование.

Что уже работает?

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

автоматизированная система исполнительного производства;

электронный реестр апостилей;

единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;

автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";

единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти".

Сейчас ограничен доступ нотариусов и государственных регистраторов в Государственный реестр прав на недвижимое имущество на период актуализации данных об обременении государственными и частными исполнителями.

В ответ на атаку Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №11290 О защите информации и кибербезопасности государственных информационных ресурсов. Согласно документу, во всех государственных органах, работающих с информацией о гражданах, будет создана профессиональная сеть специалистов по кибербезопасности.

Кроме того, для усиления защиты государственных ресурсов планируется использование опыта и экспертизы стран-партнеров.

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Атака на госреестры Украины

Напомним, что 19 декабря 2024 года Россия осуществила самую масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. Временно не работали почти три десятка сервисов в приложении Дія. Целью атаки было нарушение критической инфраструктуры страны.