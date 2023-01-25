Разработки украинских инженеров обеспечивают связью более 50% абонентов планеты
Украинские инженеры производят цифровые продукты для всего мира. Так, только специалисты компании GlobalLogic обеспечивают разработками 3 из 5 крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире. Таким образом, украинские инженеры разрабатывают технологии, которые используют 50% всех абонентов мобильной связи и интернета.
Как сообщает 24 Канал В отдельных случаях эти технологии позволяют спасать жизнь с помощью систем быстрого восстановления утраченной связи в зонах катастроф.
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Эра интернета
В 2022 году примерно 5,3 миллиарда человек, или 66% население мира, пользовавшиеся интернетом. Да в Украине почти 78% жителей каждый день заходили в сеть. Интернет являлся одним из ключевых драйверов экономики в мирное время и стал одним из важных элементов устойчивости страны во время полномасштабной войны.
Украинские инженеры GlobalLogic поддерживают текущие системы и развивают новые решения для 3 из 5 самых больших производителей телеком оборудования в мире, которые используются и в Украине.
Мы подсчитали, что, пользуясь интернетом, люди ежедневно примерно в 50 раз взаимодействуют с решениями, созданными при участии украинских специалистов, для общения, работы, повседневных задач. Эта цифра поражает, и не только потому, что показывает, насколько широко в мире распространены разработки украинских инженеров. Но и потому, что это огромный вклад в поддержание связи между людьми. В 2022 году мы в Украине все почувствовали на себе, насколько это важно, а иногда и жизненно критически иметь доступ к сетям и технологиям, которые держат нас вместе,
– поделился Андрей Яворский, вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic.
Будущее за 5G
По прогнозам, движущей силой в телекоме становится технология связи 5G, которая даст мощный толчок почти всем разработкам на ее базе во всех областях жизни людей.
- В 2023 году более 10% мировых устройств и подключений будут использовать технологию 5G.
- Из 13,1 миллиарда мобильных устройств, 1,4 миллиарда будут поддерживать ее.
- В то же время, когда 5G дает толчок развитию искусственного интеллекта и робототехники, на новый уровень выходит Интернет вещей и автопилоты, еще почти 34% населения планеты вообще не имеет доступа в интернет.
Украинские инженеры работают как над разработками на базе 5G, так и над программным обеспечением для партнеров, которые создают возможность связи в регионах вообще без связи или с ограниченным доступом.
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Андрей Яворский также рассказал, что специалисты компании GlobalLogic работают над разработками, которые еще 10 лет назад могли показаться сюжетом из фантастических фильмов и одними из первых в мире становятся первопроходцами в разработке решений на базе 5G.
К примеру, они создают программное обеспечение для оборудования, которое позволяет покрывать WiFi-сигналом территории в радиусе до 120 км от точки доступа. Там, где невозможно проложить проводной интернет или даже в зонах работы спасательных операций на местах катастроф.