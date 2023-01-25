Разработки украинских инженеров обеспечивают связью более 50% абонентов планеты

Украинские инженеры производят цифровые продукты для всего мира. Так, только специалисты компании GlobalLogic обеспечивают разработками 3 из 5 крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире. Таким образом, украинские инженеры разрабатывают технологии, которые используют 50% всех абонентов мобильной связи и интернета.

Как сообщает 24 Канал В отдельных случаях эти технологии позволяют спасать жизнь с помощью систем быстрого восстановления утраченной связи в зонах катастроф.

Читайте на сайте Boston Dynamics показала, как двуногий робот Atlas бросает человеку сумку с инструментами

Эра интернета

В 2022 году примерно 5,3 миллиарда человек, или 66% население мира, пользовавшиеся интернетом. Да в Украине почти 78% жителей каждый день заходили в сеть. Интернет являлся одним из ключевых драйверов экономики в мирное время и стал одним из важных элементов устойчивости страны во время полномасштабной войны.

Украинские инженеры GlobalLogic поддерживают текущие системы и развивают новые решения для 3 из 5 самых больших производителей телеком оборудования в мире, которые используются и в Украине.