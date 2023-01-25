Як повідомляє 24 Канал, в окремих випадках ці технології дозволяють рятувати життя за допомогою систем швидкого відновлення втраченого зв'язку у зонах катастроф.
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Ера інтернету
У 2022 році приблизно 5,3 мільярда людей, або 66% населення світу, користувались інтернетом. Так в Україні майже 78% жителів щодня заходили до мережі. Інтернет був одним з ключових драйверів економіки у мирний час та став одним із важливих елементів стійкості країни під час повномасштабної війни.
Українські інженери GlobalLogic підтримують поточні системи і розвивають нові рішення для 3 з 5 найбільших виробників телеком обладнання у світі, які використовуються і в Україні.
Ми підрахували, що, користуючись інтернетом, люди щодня приблизно 50 разів взаємодіють із рішеннями, створеними за участі українських фахівців, для спілкування, роботи, повсякденних завдань. Ця цифра вражає, і не лише тому, що показує наскільки широко в світі розповсюджені розробки українських інженерів. Але і тому, що це величезний внесок у підтримку зв’язку між людьми. У 2022 році ми в Україні всі відчули на собі, наскільки це важливо, а інколи і життєво критично мати доступ до мереж та технологій, які тримають нас разом,
– поділився Андрій Яворський, віце-президент зі стратегії та технологій GlobalLogic.
Майбутнє за 5G
За прогнозами, рушійною силою в телекомі стає технологія зв`язку 5G, яка надасть потужний поштовх майже усім розробкам на її базі у всіх сферах життя людей.
- У 2023 році понад 10% світових пристроїв та з’єднань будуть використовувати технологію 5G.
- З 13,1 мільярда мобільних пристроїв, 1,4 мільярда підтримуватимуть її.
- Водночас коли 5G дає поштовх розвитку штучному інтелекту та робототехніці, на новий рівень виходить Інтернет речей та автопілоти, ще майже 34% населення планети взагалі не має доступу до інтернету.
Українські інженери працюють, як над розробками на базі 5G, так і над програмним забезпеченням для партнерів, які створюють можливість зв’язку в регіонах взагалі без зв’язку або з обмеженим доступом.
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Андрій Яворський також розповів, що фахівці компанії GlobalLogic працюють над розробками, які ще 10 років тому могли здаватися сюжетом із фантастичних фільмів і одними з перших у світі стають першопрохідцями у розробці рішень на базі 5G.
Наприклад, вони створюють програмне забезпечення для обладнання, яке дозволяє покривати WiFi-сигналом території в радіусі до 120 кілометрів від точки доступу. Там, де неможливо прокласти дротовий інтернет, або навіть у зонах роботи рятувальних операцій на місцях катастроф.