Як повідомляє 24 Канал, в окремих випадках ці технології дозволяють рятувати життя за допомогою систем швидкого відновлення втраченого зв'язку у зонах катастроф.

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Ера інтернету

У 2022 році приблизно 5,3 мільярда людей, або 66% населення світу, користувались інтернетом. Так в Україні майже 78% жителів щодня заходили до мережі. Інтернет був одним з ключових драйверів економіки у мирний час та став одним із важливих елементів стійкості країни під час повномасштабної війни.

Українські інженери GlobalLogic підтримують поточні системи і розвивають нові рішення для 3 з 5 найбільших виробників телеком обладнання у світі, які використовуються і в Україні.