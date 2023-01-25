Якщо компанія вкладеться у оголошені терміни, то до кінця 2020-х років на ринку з'явиться техніка з чіпами нового покоління від Rapidus. Таким чином японський консорціум наздожене тайванську TSMC, яка планує повномасштабний випуск 2-нм чипів саме у 2025 році.

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Організація виробництва

Спершу Rapidus потрібно визначитися з майданчиком, де буде організовано розробку ліній та виробництва. Це питання очікують владнати до березня 2023 року. Локація важлива, адже потрібно, щоб вона мала стабільне водопостачання та доступ до електричної інфраструктури. Важливим фактором також є і близькість до міст де можна залучити робочі кадри.

У Rapidus припускають, що компанії буде потрібно інвестувати близько 15 мільярдів доларів для запуску виробництва і ще в півтора раза більше – для початку масового випуску процесорів. Клієнтам вже обіцяють допомогти з розробкою чипів і оптимізацією виробничого процесу для того, щоб скоротити терміни поставок готової продукції.

Очікується, що це стане перевагою порівняно з TSMC і Samsung Electronics, які при цьому випускають продукцію різних типів у величезних обсягах у той час, як Rapidus має намір випускати тільки передові, високомаржинальні варіанти.

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Для чого нам 2-нм чіпи?

Такі процесори будуть потужніші, менші та ефективніші з точки зору споживання енергії. Вони знайдуть застосування в ШІ-розробках і суперкомп'ютерах майбутнього. Організація виробництва відповідно до нового техпроцесу є нетривіальним завданням, оскільки передбачає використання нової архітектури, відмінної від тієї, що використовується, наприклад, у 12- або 28-нм продуктах, які TSMC планує почати випускати на новому заводі в Японії вже у 2024 році.