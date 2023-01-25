Если компания уложится в объявленные сроки, то к концу 2020-х годов на рынке появится техника с чипами нового поколения от Rapidus. Таким образом, японский консорциум догонит тайваньскую TSMC, которая планирует полномасштабный выпуск 2-нм чипов именно в 2025 году.

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Организация производства

Сначала Rapidus нужно определиться с площадкой, где будет организована разработка линий и производства. Этот вопрос ожидают решить до марта 2023 года. Локация важна, ведь нужно, чтобы она имела стабильное водоснабжение и доступ к электрической инфраструктуре. Важным фактором также является и близость к городам, где можно привлечь рабочие кадры.

В Rapidus предполагают, что компании потребуется инвестировать около 15 миллиардов долларов для запуска производства и еще в полтора раза больше – для начала массового выпуска процессоров. Клиентам уже обещают помочь с разработкой чипов и оптимизацией производственного процесса с тем, чтобы сократить сроки поставок готовой продукции.

Ожидается, что это станет преимуществом по сравнению с TSMC и Samsung Electronics, которые при этом выпускают продукцию разных типов в огромных объемах, в то время как Rapidus намерен выпускать только передовые, высокомаржинальные варианты.

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Зачем нам 2-нм чипы?

Такие процессоры будут более мощными, меньшими и эффективными с точки зрения потребления энергии. Они найдут применение в ИИ-разработках и суперкомпьютерах будущего. Организация производства в соответствии с новым техпроцессом является нетривиальной задачей, поскольку предполагает использование новой архитектуры, отличной от используемой, например, в 12- или 28-нм продуктах, которые TSMC планирует начать выпускать на новом заводе в Японии уже в 2024 году.