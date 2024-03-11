В Украине нашли древнейшие свидетельства присутствия людей в Европе: артефактам 1,4 миллиона лет

Невероятную находку сделали археологи на территории современной Украины, глубоко в осадочных породах археологического памятника Королево, что на западе страны. Каменные орудия были изготовлены не современным человеком, а видом Homo erectus 1,4 миллиона лет назад. Это переписывает историю миграции людей.

Что известно об удивительном открытии

Найденные в Украине каменные орудия могут быть древнейшими достоверными свидетельствами присутствия человека в Европе. Создатели этих орудий были не Homo sapiens, а вымершими близкими родственниками нашего вида.

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Ученые проанализировали находки с археологической стоянки Королево на западе Украины, где в частности раскопали каменные рубила времен палеолита (период, который длился от 2,6 миллиона лет назад до 10 500 лет назад). Саму стоянку открыли в 1974 году.

Артефакты из Королево были сделаны гоминидами — группой, которая включает современных людей и вымершие виды, ближе к человеку, чем любое другое животное. Хотя доподлинно неизвестно, какой именно вид создал эти орудия, ученые могут предоставить несколько предположений.



Украинский археолог Виталий Усик / Фото Яна Плавец, Отдел внешних связей Аппарата CAS/Роман Гарба/Виталий Усик

Мы давно знаем, что другие виды человека покинули Африку задолго до Homo sapiens, которые сделали это около 270 000 лет назад. Ныне вымершие виды людей уже мигрировали из Африки в Евразию по меньшей мере 1,8 миллиона лет назад.

Древнейшими артефактами в Королево были каменные орудия труда, оставленные на дне реки и сделанные в олдованском стиле, самой примитивной форме человеческого орудия труда, отмечают исследователи. Подобные орудия были найдены на древнейших известных стоянках человека в Африке, Европе и Азии. Артефакты в Королево были похоронены речными наносами, а впоследствии пылью, что разносился ветром, и в конце концов были обнаружены работниками каменного карьера.



Ученый Роман Гарба рядом с установкой, которая помогла установить возраст каменных орудий / Фото Яна Плавец, Отдел внешних связей Аппарата CAS/Роман Гарба/Виталий Усик

Предыдущие исследования не смогли точно датировать древнейшие артефакты из Королево. В новом исследовании ученые применили метод датирования захоронений с помощью космогенных нуклидов, который опирается на космические лучи — высокоэнергетические частицы, постоянно бомбардирующие Землю из космоса. Космические лучи могут вызывать ядерные реакции внутри горных пород на поверхности, создавая радиоактивные изотопы (различные версии элементов), которые обычно чрезвычайно редки на Земле. Поскольку эти так называемые космогенные нуклиды образуются, когда породы выходят на поверхность, а не когда они похоронены под землей, исследователи могут проанализировать уровни различных космогенных нуклидов, чтобы оценить, как давно они были похоронены.



Артефакты из Королево / Фото Яна Плавец, Отдел внешних связей Аппарата CAS/Роман Гарба/Виталий Усик

Таким образом было определено, что древнейшие каменные орудия труда в Королево могут иметь возраст около 1,4 миллиона лет. Это означает, что место находки содержит древнейшие из известных доказательств существования гоминидов в Европе.

Хотя орудия труда слишком старые, чтобы быть работой современных людей или наших ближайших вымерших родственников, неандертальцев и денисовцев, они могут принадлежать Homo erectus, вымершему виду людей, который впервые появился в Африке около 2 миллионов лет назад и позже распространился в Азию и Европу.



Артефакты из Королево / Фото Яна Плавец, Отдел внешних связей Аппарата CAS/Роман Гарба/Виталий Усик

Королево является самым северным найденным сегодня аванпостом того, что мы считаем Homo erectus, и является свидетельством бесстрашия этого предка. Вполне возможно, что места, которые находятся еще дальше на север, лежат глубоко похоронены или были уничтожены ледниками,

– говорит соавтор исследования Джон Янсен, старший научный сотрудник Института геофизики Чешской академии наук в Праге.



Археологическая формация Королево / Фото Яна Плавец, Отдел внешних связей Аппарата CAS/Роман Гарба/Виталий Усик



Археологическая формация Королево / Фото Яна Плавец, Отдел внешних связей Аппарата CAS/Роман Гарба/Виталий Усик

Колонизация Европы

Предыдущие исследования показали, что гоминиды заселили Кавказские горы в Азии около 1,8 миллиона лет назад, а территории современной Франции и Испании около 1,2 миллиона лет назад. Королево расположено на полпути между этими местами в Азии и Европе, и теперь у нас есть данные, свидетельствующие, что гоминиды могли колонизировать Европу с востока на запад.

"Возраст каменных орудий из Королево подтверждает древнюю гипотезу о направлении, с которого Европа была впервые колонизирована", – добавляет Янсен. Один из возможных маршрутов на запад от Украины мог пролегать через Паннонский бассейн на юго-востоке Центральной Европы.

Стоит отметить, что сейчас этот аргумент относительно маршрута с востока на запад базируется только на трех участках в Испании, Франции и Украине. Четкая история миграции из Западной Азии в Европу может перевернуться в один миг, если, скажем, в Западной Европе будет найдена стоянка возрастом 1,6 миллиона лет. Однако пока этого не произошло, мы можем строить свои предположения на основе имеющихся данных.

В теплые периоды в истории Земли, известные как межледниковые периоды, ледники отступали, открывая новые ландшафты для исследования первыми людьми, например Европу. Древнейшие артефакты в Королево были похоронены во время одного из таких межледниковых периодов, которые были одними из самых теплых за последние несколько миллионов лет, что может помочь объяснить, почему гоминиды, которые их создали, смогли разойтись так далеко на север.

Несмотря на то, что 1,4 миллиона лет назад в этом регионе был теплый период, его более северное расположение (чем Африка) все равно испытывало значительную изменчивость по сезонам. Это означает, что ранние виды людей были поведенчески более гибкими в своих адаптациях, чем считалось ранее.