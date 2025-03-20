Космический аппарат Blue Ghost показал уникальные кадры заката солнца на Луне

Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace завершил миссию на Луне, проведя все запланированные исследования в течение долгого лунного дня. Напоследок аппарат направил свои камеры на Солнце, чтобы зафиксировать уникальный взгляд на закат перед тем, как темнота поглотила его на следующие недели.

Закат солнца на Луне

Это первое в истории видео высокой четкости, демонстрирующее, как Солнце прячется за горизонт нашего естественного спутника. Компания Firefly обнародовала кадры, сделанные ее посадочным аппаратом, 18 марта, пишет 24 Канал.

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Blue Ghost официально завершил свою миссию на Луне в воскресенье, 16 марта, проведя на запыленной поверхности полный лунный день, эквивалентный 14 земным дням. Он также продержался целых 5 часов в полной темноте, прежде чем подвергся холодным температурам и отключился. Аппарат не был сконструирован таким образом, чтобы выдержать лунную ночь, а потому, вероятно, не сможет включиться на рассвете.

Видео продолжительностью в одну минуту состоит из изображений, снятых разными камерами Blue Ghost, которые затем были сшиты вместе для создания полноценного ролика. Земля и Венера особенно выделяются на видео, сияя прямо над поверхностью Луны. Команда NASA, которая занимается этой миссией, в дальнейшем будет анализировать изображения и делиться выводами.

Закат солнца на поверхности Луны: видео

Кроме изображений заката, аппарат также прислал снимки тени, что стелилась по поверхности Луны перед тем, как свет звезды исчез за горизонтом.



Тень простирается по поверхности Луны. Снимок сделан одной из стереокамер Blue Ghost. Похоже, что она установлена на нижней части аппарата / Фото NASA/Olivia Tyrrell

Напомним, 2 марта посадочный модуль Firefly совершил посадку на поверхность Луны с 10 инструментами на борту, предназначенными для исследования поверхности и сбора данных для поддержки будущих полетов человека. Миссия является частью инициативы Commercial Lunar Payload Services, которая предусматривает регулярную отправку полезной нагрузки на Луну с помощью коммерческих космических кораблей.

Blue Ghost суммарно передал на Землю более 119 гигабайт данных. Это была самая длинная коммерческая миссия на Луне в истории.

Firefly делился невероятными кадрами, сделанными посадочным аппаратом на протяжении всей миссии. Космический аппарат снял впечатляющее видео своего спуска к сильно изрезанной кратерами поверхности Луны. Blue Ghost также зафиксировал полное солнечное затмение с Луны 14 марта, в то время как Земля одновременно переживала полное лунное затмение. Предположительно, впереди нас ждет еще больше замечательных кадров.