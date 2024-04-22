Зонд NASA Juno раскрыл тайны спутника Юпитера Ио

Космический аппарат NASA "Юнона" (Juno) недавно завершил два беспрецедентных пролета мимо загадочного спутника Юпитера - Ио. Зонд смог зафиксировать спутник с необычных ракурсов и предложил новый взгляд на космический объект, что предоставило ученым ряд полезной информации.

Эти близкие встречи, состоявшиеся в декабре 2023 и феврале 2024 года, стали важной вехой в космических исследованиях, поскольку "Юнона" пролетела на высоте всего лишь 1500 километров над поверхностью Ио, сделав самые детальные на сегодня изображения.

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Чем особенный этот загадочный спутник

Ио, известна как наиболее вулканически активное небесное тело в Солнечной системе, может похвастаться более 400 зарегистрированными вулканами, значительная часть которых остается активной. Недавние пролеты позволили ученым оценить степень вулканической активности Ио и тщательно составить карту особенностей его поверхности.

В частности, благодаря наблюдениям Юноны было получено первое в истории изображение южного полюса Ио, что проливает свет на его уникальные географические характеристики.



Миссия NASA "Юнона" сфотографировала южный полярный регион Ио / NASA

На Генеральной ассамблее Европейского геофизического союза в Вене представитель программы отметил:

Ио просто усеяна вулканами, и мы поймали несколько из них в действии.

Изображения и данные, полученные зондом, показали замечательные детали ландшафта Ио, в частности широкое озеро раскаленной магмы и потрясающую горную формацию. Кроме того, наблюдения показали гладкую поверхность, напоминающую обсидиановое стекло, что свидетельствует об интенсивной вулканической активности, подобную земной.

Хотя основная миссия "Юноны" заключается в изучении Юпитера, исследование Ио дает неоценимую дополнительную информацию об эволюции Солнечной системы. Ученых особенно интересует содержание воды в Юпитере, что имеет решающее значение для понимания формирования планеты и потенциальной пригодности для жизни.

Измерения "Юноны" свидетельствуют о значительно большем содержании воды на Юпитере, чем предполагалось ранее, что ставит под сомнение предыдущие наблюдения зонда NASA "Галилео".

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Кроме того, траектория Юноны с каждым пролетом приближает ее к северному полюсу Юпитера, что дает возможность изучать атмосферные явления планеты, в том числе массивные циклоны. Делая снимки в различных диапазонах волн, включая видимое, инфракрасное и микроволновое излучение, "Юнона" предоставляет беспрецедентные данные о динамике атмосферы Юпитера. Следующий пролет, запланирован на 12 мая, обещает дальнейшие открытия о загадочных особенностях Юпитера.